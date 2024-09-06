Mısır ile ortak enerji açılımı

Türkiye artık Orta Asya, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya kadar büyük bir enerji diplomasisi alanına sahip. Son olarak ise Mısır ile enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile iki ülke elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında iş birliğini güçlendirecek, bu alanlarda ortak projeler geliştirilecek.





İŞ BİRLİĞİ BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLAYACAK

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeritlerine sahip ülkeler olan Mısır ve Türkiye’nin iş birliği ile iki devlet hak ettikleri büyüklükte deniz yetki alanına ve enerji kaynaklarına sahip olabilecek. Türkiye ile Mısır, aralarında geliştirecekleri iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz ve dünya enerji piyasasında etkili güç olacak. Doğu Akdeniz, zengin hidrokarbon kaynaklarıyla stratejik bir öneme sahip. Türkiye ve Mısır arasındaki enerji kaynaklarına yönelik iş birliği, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak. Enerji kaynaklarının keşfi, çıkarılması ve dağıtımı konularında ortaya çıkarılacak ortak inisiyatifler, Doğu Akdeniz'de barışçıl ve istikrarlı bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak.





YENİLENEBİLİRDE KAZAN-KAZAN

Mısır, 2040 yılına kadar tükettiği enerjisinin yüzde 60’ının yenilenebilir enerjiden karşılanması için çalışıyor. Mısır, rüzgâr ve güneş enerjisi kaynakları açısından zenginken, bu alanda kullanılan teknoloji açışından da ucuz bir ülke. İkili mutabakat kapsamında, Türkiye Mısır’ın yüzde 60 hedefine ulaşması için teknik açıdan destek sağlarken, Mısır’dan ucuz yenilenebilir enerji teknolojisi alabilir. Enerji teknolojilerinde bölgesel bir güce dönüşen Türkiye, bu anlamda da Mısır’ın radarında. Mısır’ın bu alanda Türkiye’den enerji teknolojilerini ithal edebileceği belirtiliyor.





TRANSİT ÜLKE KONUMU GÜÇLENİYOR

İki ülke arasındaki bir diğer iş birliği alanının ise doğal gaz olması bekleniyor. Mısır’da keşfedilen gaz yatakları Mısır’ı Doğu Akdeniz enerji jeopolitiğinin bir oyuncusu haline getirdi. Mısır’ın LNG ihracatının yüzde 22’si Türkiye’ye yapılıyor. Türkiye ise enerji hub'ı olma hedefi kapsamında LNG depolama kapasitesini artırmaya çalışıyor. Mısır’ın tam kapasite kullanılmayan iki LNG terminali bulunuyor. 2025 ve sonrası için Türkiye uzun vadeli LNG sözleşmesi yapabilir. Öte yandan Arap Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Türkiye doğal gazda transit ülke rolünü güçlendirebilir. Bu hat ile Mısır gazını, Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye’ye buradan da Avrupa’ya ulaştırabilir.





TÜRK ŞIRKETLERI AKTIF ROL OYNAYACAK

Kısa vadede doğal gaz ticareti ile ilgili gelişmelerin öne çıkması beklenirken, Mısır’daki petrol arama ve üretim sahalarında da Türk şirketlerinin aktif rol oynayabileceği belirtiliyor. İş birliğinin geliştirilmesiyle Türk şirketleri Mısır sularında hidrokarbon aramaları için ihalelere katılabilecek. Mısırlı yetkililer daha önce TPAO'nun deneyiminden faydalanmak istediğini dile getirmişti.





DOĞU AKDENIZ’DEKI OYUN BOZULUYOR

İki ülke arasında gelişen ilişkiler Türkiye, Mısır ve Libya’nın deniz sınırlarını ihlal eden ve İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz gazını İtalya üzerinden Avrupa’ya ihraç etmek için planladığı 6 milyar dolarlık EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne de büyük bir engel olacak.



