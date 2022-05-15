Ekonomi Motorin azaldı benzin arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorin azaldı benzin arttı

Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle 100 doların üzerine çıkan ham petrol fiyatları tüketimi etkiledi. Türkiye’de motorin tüketimi şubat ayından bu yana yüzde 30 civarında azaldı. Benzin tüketimi ise motorinin aksine aynı dönemde yüzde 5 kadar arttı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Motorin azaldı benzin arttı
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Dünya genelinde yaşanan enerji krizi Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle beraber daha da derinleşirken, özellikle petrol piyasalarındaki oynaklık, tüketiciye yansıyan fiyatların sıklıkla değişmesine yol açıyor. Tedarikte yaşanabilecek aksaklıklara yönelik tedirginlikler fiyat artışlarında başrolde yer alırken, Türkiye’de de bu fiyat değişiklikleri araç kullanıcılarının akaryakıt tüketimine net bir şekilde yansıdı. Brent petrol fiyatlarının 2 Mart’ta 100 dolar eşiğini aşması daha sonraki süreçte, 135 dolara kadar yükselmesiyle oluşan bu fark, pompa satışlarını etkiledi.

SAVAŞ GERİLİMİ VATANDAŞA DA YANSIDI

  • 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda dengeleri değiştirmesi tüketici davranışlarına da yansıdı. Bu tarihe kadar günlük ortalama 65-70 milyon litre motorinin satıldığı Türkiye’de, savaşın başladığı tarihten bir gün sonrası olan 25 Şubat’ta 165 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi. Aynı artış benzin tüketiminde de yaşandı. Günlük ortalama 10 milyon litre benzin satışının gerçekleştiği ülkemizde 25 Şubat’ta bir gün içerisinde 33,5 milyon litre benzin satıldı. Fiyat artışlarından en az ölçüde etkilenmeyi amaçlayan vatandaşlar savaşta yaşanan gelişmeleri öngörerek depolarını önceden doldurmayı tercih etti.

LİTRE FİYATI 25 LİRADAN DÖNDÜ

Akaryakıtta litre fiyatlarının arka arkaya gelen zamlarla 25 liralara kadar çıkıp sonrasında 22-23 lira bandında dengelenmesiyle birlikte, vatandaşların tüketimi de düşüş gösterdi. Özellikle orta gelir grubunun tercihi olan motorinli araçların tüketimindeki azalış dikkatlerden kaçmadı. Türkiye genelinde ocak ayında yaklaşık 2 milyar litre motorin, 301 milyon litre benzin satışı gerçekleşirken, günlük ortalama satış motorinde 63,5 milyon litre, benzinde ise yaklaşık 10 milyon litre oldu.

MOTORİN SATIŞI YÜZDE 30 AZALDI

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verilerine göre; şubatta 71,5 milyon litre olan günlük ortalama motorin satışı, martta 67,5 milyon litreye, nisanda ise 55,8 milyon litreye kadar düştü. Mayıs ayının ilk haftasında ise günlük ortalama satış, 46,7 milyon litreyi gördü. Şubat ayı ile nisan ayı günlük tüketimi arasındaki fark 15,7 milyon litreyi buldu. Motorin tüketimi 2 ay içerisinde yüzde 21,96 azaldı. Mayıs ayının ilk haftasındaki günlük ortalama baz alındığında ise azalış yüzde 34,7 oldu.

BENZİN SATIŞLARI ZAMLARDAN ETKİLENMEDİ

Özellikle araç kullanıcıları arasında daha çok yüksek gelirli grubun tercih ettiği benzin satışlarında ise motorindekinin aksine ortalama günlük satışlarda yükseliş yaşanıyor. Ocak ayında günde 9,7 milyon litre benzinin satıldığı ülkemizde, şubatta 11,1 milyon litre, martta 9,5 milyon litre, nisanda 11,1 milyon litre mayısın ilk haftasında ise 11,7 milyon litre benzin satışı gerçekleşti. Şubat ayı ortalaması ile nisan ayı ortalamasında değişim yüzde 0,7 düşüş olarak yaşanırken, mayısın ilk haftası baz alındığında ise yüzde 5,1 yükseliş görüldü.

TATİLE ÇIKARKEN DEPOLARI DOLDURDUK

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın kapsadığı 5 günlük tatili aldığı izinle çalışanların birçoğu 9 güne tamamlarken, birçok vatandaş bu boşluğu şehir dışında değerlendirmeyi tercih etti. Bu araç trafiği de hem motorin hem de benzin satışlarına yansıdı. 28 Nisan’da 63 milyon litre motorin satışı gerçekleşirken, tatilin başladığı 29 Nisan’da 70,5 milyon litre motorin satışı yapıldı. Benzinde ise 28 Nisan’da 12,5 milyon litre benzin satışı gerçekleşirken, 29 Nisan’da 26,5 milyon litre benzin satışı yapıldı.

FİYATLARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

Dünyada savaş gerginliğinin olmasıyla buna bağlı bir refleks oluştuğunu ifade eden Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı (TESPAM) Oğuzhan Akyener, “Savaşın etkisiyle ham petrol rafineri sektörü krizi ve yan mamül endişeleri büyüyor. Pandeminin de etkisiyle büyük bir kriz oluştu. Rafineri sektöründe oluşan kriz, fiyatları yükseltti ve buna bağlı tüketim düştü” dedi.

Oğuzhan Akyener
Oğuzhan Akyener

Tüm dünyada en çok kullanılan akaryakıtın motorin olduğunu söyleyen Akyener, benzin kullanan araçların ağırlıklı olarak özel vasıta olduğunu ve lojistik sektörünün motorinle sürdürüldüğünü dile getirdi. Oğuzhan Akyener, şunları söyledi: “2022 yıl sonu için dolar bazında dizelde yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Benzinde de yıl sonunda yüzde 12-15 arasında düşüş olur diye öngörüyoruz. 2023 yılında dünya normale döner diye düşünüyorum ve umut ediyorum.”

Akaryakıt satışları dip yaptı
EKONOMİ
Akaryakıt satışları dip yaptı

Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
FOTOĞRAF 11
Title
Araç sahipleri ve benzin istasyonlarını ilgilendiren önemli bir sistem devreye giriyor. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.
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'AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KURULU' OLUŞTURULDU<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan \"Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu\" oluşturulmuştu.
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EYLEM PLANI HAZIRLANDI<br><br>Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin \"Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı\" da hazırlandı.<br><br>AA muhabirinin bu plandan yaptığı derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.
Title
\"DENETİM FAALİYETLERİ SDS ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRİLECEK\"<br><br>İlgili kanunlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmesi öngörülen işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemi'nde (AKBİS) bulunan ilgili bilgiler, EPDK tarafından geliştirilen Saha Denetim Sistemi'ne (SDS) aktarılacak. Denetim faaliyetleri SDS üzerinden devam ettirilecek. İlgili bakanlıklar, kendi görev alanı çerçevesinde kullandıkları çeşitli sistemlerle SDS arasında veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapacak ve bu sistemin ilgili bakanlıklardan personelin erişimine açılması sağlanacak.
Title
Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılacak.
Title
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren yönetmelikler ve diğer düzenlemeler, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak.
Title
KAMU SPOTU GİBİ ÇALIŞMALARI YAPILACAK<br><br>Kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik kamu spotu gibi çalışmalar yapılacak.<br><br>Petrol piyasasında, ulusal marker denetimleri ile yazarkasa ve otomasyon sistemine müdahale veya sahte fatura ibrazı şeklindeki diğer mali ve idari usulsüzlüklerin tespiti için idari ve mali açıdan yapılan piyasa denetimlerine devam edilecek, müşterek planlı denetimler gerçekleştirilecek.
Title
RİSKLİ FİRMALARA DENETİM<br><br>İmalatta kullanmak amacıyla akaryakıt harici petrol ürününü temin veya ithal eden riskli firmaların belirli periyotlarla denetimi yapılacak. Akaryakıt yerine değerlendirilebilen ürünlerin (karışımlı akaryakıt) imalatında kullanılabilecek ürünleri temin veya ithal eden şüpheli firmalar ise lüzumu halinde, tesis mevcudiyeti, kapasite yeterliliği, elektrik tüketimi, çalışan sayısı gibi hususlar yönünden denetlenecek. Bu denetimler sonucu elde edilen bulgular ilgisine göre diğer kurumlarla paylaşılacak.
Title
İllerde, valiler koordinasyonunda, mücadeleci birimlerin katılımıyla yılda en az bir defa toplantı yapılacak, toplantılara adli makamlar da davet edilecek ve sonuçlar Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.
Title
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması, yeni yöntemlerin tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, yılda bir kez, akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadeleden sorumlu ve yetkili birimler ile yargı mensuplarının katılacağı kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.
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Yeni sistem devreye giriyor
Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibi ve benzin istasyonlarını yakından ilgilendiren yeni sistem duyuruldu. Buna göre akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izlenebilecek.


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