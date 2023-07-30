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Ekonomi

Motorine yeni zam geliyor

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalarla yön buluyor. Benzine ve motorine indirim ve zam haberleri sürücüler tarafından takip ediliyor. Petroldeki yükseliş sonrası sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları 1 Ağustos itibariyla yeniden belirlenecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

14:03 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
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Benzin ve motorin fiyatları petrol, dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yeniden belirleniyor.

Fed'in para politikası, OPEC'in arz kararları ile Rusya ve Çin'in uyguladığı politikalar brent petrol özeliğinde benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında belirleyici oluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki artışla beraber Ağustos ayında akaryakıta yeni zam gelecek.

  • Brent petrol fiyatı 84 doları aşarak 20 Nisan'dan beri en yüksek seviyesini test etti.

Benzine zam-indirim olacak mı?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

Motorine 1,07 TL zam

Motorin fiyatları için yeni haftada da zam bekleniyor. Mazot fiyatı için 1 Ağustos 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.

  • Motorine 28 Temmuz 2023 Cuma gününden geçerli olmak üzere 1,45 TL zam yapılmıştı.
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira?
İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

Motorin ne kadar?

  • İstanbul 35,30 TL
  • Ankara 35,78 TL
  • İzmir 35,95 TL

Benzin ne kadar?

  • İstanbul 36,05 TL
  • Ankara 36,53 TL
  • İzmir 36,63 TL

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor (30 Temmuz 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor (30 Temmuz 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Benzin fiyatlarına 2 lira, oto gazın litre fiyatına 24 kuruş zam gelmişti. Motorinin litre fiyatına 1.45 lira zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


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