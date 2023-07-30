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Benzin ve motorin fiyatları petrol, dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yeniden belirleniyor.
Fed'in para politikası, OPEC'in arz kararları ile Rusya ve Çin'in uyguladığı politikalar brent petrol özeliğinde benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında belirleyici oluyor.
Brent petrol fiyatlarındaki artışla beraber Ağustos ayında akaryakıta yeni zam gelecek.
- Brent petrol fiyatı 84 doları aşarak 20 Nisan'dan beri en yüksek seviyesini test etti.
Benzine zam-indirim olacak mı?
Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.
Motorine 1,07 TL zam
Motorin fiyatları için yeni haftada da zam bekleniyor. Mazot fiyatı için 1 Ağustos 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
- Motorine 28 Temmuz 2023 Cuma gününden geçerli olmak üzere 1,45 TL zam yapılmıştı.
Motorin ne kadar?
- İstanbul 35,30 TL
- Ankara 35,78 TL
- İzmir 35,95 TL
Benzin ne kadar?
- İstanbul 36,05 TL
- Ankara 36,53 TL
- İzmir 36,63 TL