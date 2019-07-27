Müteahhidin aradığı taze kan yurt dışında

Yüksek faiz ve kur savaşlarıyla daralan inşaat sektörüne yurt dışı pazarlar umut oldu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Cezayir’de konut projeleri geliştiren Torkam İnşaat, devam eden işlerinin yanı sıra Cezayir’de bin konutluk yeni bir proje için de kolları sıvadı. Yeni gelişmeleri ve şirketin hedeflerini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Türkiye Ortadoğu Konut Altyapı Müteahhitlik (TORKAM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, iç piyasada yaşanan daralmayı yurt dışında proje geliştirerek aşmanın mümkün olduğunu söyledi. Dereli, bunun genele yayılması için ise kamu desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mahmut Dereli

İHRACATÇI MECLİSİ ŞART

Dünyada acil olarak 10 milyon konuta ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Dereli, “Konuta ihtiyaç duyan 100’e yakın ülke var ve bu ülkelerin 45’i bizim yakın çevremizde bulunuyor. 10 milyon konutun maddi karşılığı 1 trilyon dolar. Türkiye bu pastadan 250 milyar dolarlık sözleşme yapıp pay alabilecek durumda. Ancak bunun için yurt dışında iş yapan müteahhitlerin yaptıkları işlerin hizmet ihracı statüsünde değerlendirilmesi gerekiyor. Sektörün ihracatçı meclisleri kurulursa daha çok Türk firması yurt dışında proje yapabilir. Proje geliştirenler de daha büyük projeler üstlenebilir” dedi. Dereli, Çin ve İngiltere’nin devlet olarak bunu yaptığını, İngiliz ve Çinli müteahhitlerin arkalarında devlet olduğu için daha büyük montanlı projeler üstlendiğini de söyledi. Nitekim Cezayir’de 15 Türk firması 100 bin konut yaparak birinci sırada yer alırken, Çin devleti ise Cezayir’de 3 devlet şirketiyle tek seferde 80 bin konut üstlenmiş durumda.

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KAYIT ALTINA GİRER

Sektörün ihracatçı statüsünde hizmet vermesi Dereli’ye göre sektörün kayıt alına alınmasını da sağlayacak. Dereli, bu söylemini kendi şirketi üzerinden verdiği bir örnekle şöyle açıklıyor: “Biz, şu ana kadar Cezayir’den tüm hakedişlerimizin yüzde 25’ini Türkiye’ye getirdik. Hiçbir kamu kuruluşunda bunun kaydı yok. Biz beyan etmesek kimsenin haberi yok, bilmiyor. Biz söylüyoruz getirdik bankalara. Direk banka hesabımıza geliyor bu paralar. Fakat bir ihracatçı bir kamyon çorap sattığı zaman ihracatçılar meclisi, ihracatçılar birliği ve her tarafta bunun kaydı alınıyor. Eximbank’ta krediler veriliyor. Bu nedenle yurt dışı işlemler ihracat sayılmalı”

ÖDEMEDE TAKAS YÖNTEMİ ÖNERİSİ

Mahmut Dereli, devletin kredi garanti fonu gibi bir fon temin etmesi ve bankaların teminat mektubu vermesi durumunda sektörün ülkeye turizm sektöründen daha fazla döviz kazandıracağını söyledi. Tahsilat noktasında da takas yönteminin kullanılabileceğini dile getiren Dereli, “Mal alımı yapılan ülkelerde takas yöntemiyle de tahsilat yapılabilir. Diyelim ki konut projesi geliştirdiğimiz ülkeden Türkiye petrol alıyor. Bu durumda bunun karşılığında ödeyeceği parayı sizin ülkenizde iş yapan Türk müteahhitlere hak ediş bedeli olarak biz ödeyelim diyebilir. Böyle bir modelleme ile burada çok ciddi bir ivmeleme yakalanabilir. Türkiye’ye ciddi bir döviz girdisi olur” şeklinde konuştu.

YETİŞMİŞ ELEMANIMIZ BOL

İnşaat sektöründeki yetişmiş eleman konusunda dereli Dereli, “Bizim yetişmiş teknik elemanlarımız, inşaatlarda çalışan usta, kalfa ve işçilerimiz ve çok iyi proje yapan mimarlık ofislerimiz var. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda bizim yurt dışında devasa pazardan pay almamamız mümkün değil. Buralara açılmamız lazım” dedi.

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Almanya’ya bin işçi götürecek

Torkam, Türkiye’de biri Konya’da bir diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 proje ve Fikirtepe’de bir taahhüt işi olmak üzere 2 milyar liralık proje gerçekleştiriyor. İstanbul’daki proje hızla yükseliyor. 3 kattan oluşan, yatay mimariyle inşa edilen TORKAM E5, 20 bin 776 metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor ve bu 7 katın inşaatı tamamlanmış durumda. Proje kapsamında 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark yer alıyor. Rezidanslar 1+1, 2+1 ve 3+1 konut tiplerinden oluşuyor. Ofisler de isteğe göre 800 metrekareye kadar büyütülebiliyor. Şirket, yurt dışında da projeler yapıyor. Cezayir’de devlete 6 bin konutlu 1 proje ve 2 özel şirkete de otel inşa ediliyor. Bin konutlu yeni proje için de görüşmeler sürüyor. Yakın zamanda Almanya’da 1 milyon metrekarelik taahhüt işi de yapacak olan şirket, Türkiye’den bin kişiye Almanya’da istihdam sağlayacak.