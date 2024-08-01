Nadir elementte ‘partnerlik’ modeli

Eskişehir Beylikova’da keşfedilen nadir toprak elementleri rezervi, dünyanın en büyük ikinci rezervi olarak önem taşıyor. Bu rezerv, yılda 570 bin ton maden işleme kapasitesiyle Türkiye’yi nadir toprak elementleri alanında dünya çapında bir oyuncu haline getirirken, Türkiye’nin enerji sektöründe net ihracatçı olma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

ÇİNLİLERİN DENEYİMİNDEN FAYDALANILACAK

Sahadaki rezervin büyüklüğü kadar hangi elementlere odaklanılacağı ve hangi saflıkta işleneceği konuları da önem taşıyor. Türkiye Afrika, Batı ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere dünya genelindeki ülkelerle iş birliğine hazır. Türkiye'nin, rezerv haritası da hazırlandı.

MANİSA’DAN SONRA ESKİŞEHİR

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başta Çin olmak üzere Avustralya ve Güney Afrika ile görüşmeler yapıyor. Sonuca varılması durumunda söz konusu ülkeler ile bu alanda partner olunması ve bu ülkelerin deneyiminden faydalanılması planlanıyor. Son dönemde Çinli firmaların da bu konuya önem verdikleri ifade ediliyor. Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.

5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan tesisin 2026 sonunda üretime başlamasının hedefleniyor. Bu yatırımın ardından aynı firma tarafından Eskişehir’deki söz konusu alanda bir de batarya fabrikası kurması gündemde. Kurulacak tesisin, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda Türkiye’yi önemli bir ko-numa taşıyacağı vurgulanıyor.

REZERV ZENGİNİ ÜLKE TÜRKİYE

Nadir toprak elementleri, benzersiz kimyasal, manyetik ve optik özelliklere sahip 17 elementten oluşan bir grup. Beylikova Maden Sahası’nda bulunan nadir toprak elementleri rezervinde ise dünyada bilinen 17 nadir toprak elementinden 10’u bulunuyor. Bu elementler, elektrikli araç bataryalarının üretimi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve çeşitli elektronik cihazların üretimi de dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji uygulamasında temel öneme sahip.







