Ekonomi Nefin Sancaktepe projesinde teslimler başladı
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Nef Sancaktepe’de teslimler başladı

Nef'in Sancaktepe projesinde teslimler başladı

Son 4 yılda 18 projede 6 bin konut teslimi gerçekleştiren gayrimenkul sektörünün öncü markası Nef, Sancaktepe projesinin de teslimlerine Şubat ayı itibariyle başladı. Sadece 2019’da 2 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket, Nef Sancaktepe’de 6 blokta 436 konutun tapularıyla birlikte teslimini kısa sürede tamamlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nef Sancaktepe projesi.
Nef Sancaktepe projesi.

2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan; yılın ikinci yarısında ise İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde 2.000’inci konutu teslim eden Nef, 2020’de de teslimlere devam ediyor.

6 blokta 436 konuttan oluşan Nef Sancaktepe’de bu ay itibariyle teslimlere başlayan firma, projedeki teslimleri 3 ayda tamamlamayı hedefliyor.

Tüm dairelerin satışının tamamlandığı projede teslimle birlikte tapular da dağıtılacak.

Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne 2,4 km uzaklıkta bulunan proje aynı zamanda Özyeğin, Maltepe, Yeditepe gibi üniversitelere yakınlığıyla dikkat çekiyor.

İstanbul’un dört büyük ormanının ortasında doğayla iç içe bir yaşam sunan proje, mimarisi ve sosyal imkanlarıyla şehirde her gün tatil hissi yaratırken; Sabiha Gökçen Havalimanı, Tem Otoyolu ve E-5 bağlantı yolları ile Ataşehir Finans Merkezi’ne yakınlığı ile ulaşım konusunda da yatırımcılarına büyük avantaj sağlıyor.

Foldcity ile tüm Nef’lerin kapıları açılıyor

Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef Sancaktepe’de ev sahibi olan 436 kişi, şehrin 25 farklı lokasyonunda yer alan Nef projelerindeki Foldhome ünitelerini de kullanabilecek.

Nef Sancaktepe’de yaşayanlar; hem projelerindeki 16 adet odayı evlerine istedikleri zaman ekleyebilecek, hem de diğer Nef projelerindeki misafir evlerini, ofisleri, sinemaları, çocuk kulüplerini, müzik stüdyolarını, spor salonlarını kişiye özel Foldcity kartları ile kullanabilecekler.

2020 yılında teslimler devam edecek 2019 yılında konut teslimlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “2019 yılında teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son 4 yılı değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında da konut teslimlerine devam edeceğiz. Nef Sancaktepe’nin ardından, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Bahçelievler projelerin de teslimlerine 2020 içerisinde başlayacağız.” dedi.

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