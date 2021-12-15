Ekonomi Örgüt elebaşı Batıya yalvardı Türklerin SİHAlarını durdurun
SAVUNMA SANAYİ

Örgüt elebaşı Batı'ya yalvardı: Türklerin SİHA'larını durdurun

Terör örgütü Suriye PKK'sının siyasi uzantısı Demokratik Suriye Meclisi Başkanı İlham Ahmed, Batılı ülkelere yalvardı. İlham Ahmed, SİHA'ların örgüt için en büyük tehlike olduğunu itiraf etti. Dünyaya seslenen elebaşı Ahmed, SİHA ve İHA kullanımının durdurulmasını, Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.

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Örgüt elebaşı Batıya yalvardı: Türklerin SİHAlarını durdurun
Bayraktar Akıncı Türk İnsansız Hava Aracı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) terörün belini kırdı. Nokta atış sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan SİHA ve İHA'lar, terör örgütünün Suriye'deki yapılanması için adeta kâbusa dönüştü. Terör örgütünün yaşadığı korku, Suriye PKK'sını siyasi uzantısı DSM elebaşı İlham Ahmed'in ifadelerine yansıdı.

Türk SİHA'larını durdurun

Bir süredir İsveç'te bulunan ve 12 Aralık'ta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lin'le görüşen PKK'lı İlham Ahmed, yaptığı açıklamada tüm dünyaya "Türk SİHA ve İHA'larını durdurun" çağrısı yaptı. İsveç'in en büyük gazetelerinden biri olan Dagens Nyheter'in muhabiri, Erik Ohlsson'un haberine göre, PKK'lı Ahmed, "Bu saldırganlığı durdurmaları için dış dünyadan Türkiye üzerinde daha fazla baskı kurduğunu görmek istiyoruz" dedi. İlham Ahmed'in bugün Türkiye'nin kontrolünde olan Afrin'li olduğuna dikkat çekilen haberde, PKK'lı Ahmed'in "Bağımsızlık istemediklerini ama bağımsız Suriye'nin parçası olduklarını" vurguladığına dikkat çekildi.

Yalanlar yine gündemde

Haberde, Türkiye'nin sahada etkin bir şekilde kullandığı İHA ve SİHA'ların ucuz ve manevrası kolay olmasına rağmen kullanıldığı operasyonlardaki etkisine dikkat çekildi. Terör örgütünün "SİHA saldırılarında siviller öldü" yalanının tekrarlandığı haberde, Suriye PKK'sına yönelik operasyonların DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiği iddiası dillendirildi.

Taşeronluğa devam!

Diriliş Postası'nın haberine göre, PKK'lı İlham Ahmed'in Türk SİHA ve İHA'larına yönelik açıklamasının zamanlaması ise dikkat çekti. Türkiye'nin her atılım hamlesine karşı Batı adına taşeronluk yaparak kendini öne atan PKK'nın SİHA ve İHA'larının konuşulduğu günlerde böyle bir açıklama yapması şaşırtmadı. Dağlık Karabağ'da, Libya'da ve Ukrayna'da etkin bir şekilde kullanılan ve sahada gösterdiği başarı ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk SİHA'ları için "Oyun değiştirici" tabiri sıkça kullanılır oldu.

Tüm dünya yakından takip ediyor

Uzun yıllardır söz konusu teknolojiyi kullanan ABD, İsrail ve Rus yapımı SİHA ve İHA'lar neredeyse adı anılmaz hale geldi. Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'da Orta Doğu'ya birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği, İngiltere ve Japonya'nın dikkatle takip ettiği Türk teknolojine yönelik hazırlanan raporlar da dikkat çekiyor. Irak gibi ülkeler Rus uçağı almaktan vazgeçip Bayraktar TB2 almak için adım atmaya hazırlanırken, ABD'li senatörler gün aşırı Türk SİHA'larının yakından takip edilmesi gerektiğine dair açıklamalar da dikkat çekiyor.

Türk SİHA'larına bir övgü de Amerika'dan: Tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi
FOTOĞRAF 23
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ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı.
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Burja, \"Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ları tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı\" ifadelerini kullandı.
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Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor.
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Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarıyla ilgilenen çok sayıda ülke var.
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SİHA'larına bir övgü de ABD'den geldi.
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Merkezi ABD'nin San Fransisco şehrinde bulunan Bismarck Analysis isimli şirketin kurucusu Samo Burja isimli sosyolog-siyaset bilimci, 9 Aralık 2021'de Türk SİHA'ları hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
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Star. com'un derlediği habere göre yazı oldukça dikkat çekici.
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Burja'nın kaleme aldığı ve 'Türkiye'nin SİHA Sektörü, Dünyada Hava Gücünü Değiştiriyor' başlığını taşıyan rapor niteliğindeki yazıda Türkiye'nin dünyadaki oyunları nasıl bozduğu gözler önüne seriyor.
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Bismarck Analysis'in kurucusu yazısında, \"SİHA'lar, bir zamanlar Batı'nın hava üstünlüğünün bir simgesiydi.
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Bir anda beklenmedik bir oyuncu çıkageldi (Türkiye) ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı.\" ifadelerini kullandı.
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Burja, raporunda \"Türk SİHA'ları dünyada hava gücü kapsamını dönüştürüyor, Türk çıkarlarını ve amaçlarını genişletiyor.
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Türkiye, sanayi politikasını yerel teknik yeteneklerle birleştirerek drone geliştirmede öncü konuma ulaştı.\" tespitinde de bulundu.
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Türk SİHA'larına bir övgü de Amerika'dan: Tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi
ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu Samo Burja, Türk SİHA'larını kaleme aldı. Burja, Türkiye'nin SİHA'ları için "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi" ifadelerini kullandı.

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