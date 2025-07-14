Otoda beş aylık dış ticaret açığı üç milyar dolar

Otomotiv sektörünün ardı ardına yatırım açıkladığını ve şu anda geçiş aşamasında olduklarını da hatırlatan OSD Başkanı, “Sektör son 10 yılda 10 milyar dolardan fazla yatırıma imza attı. Bu da her yıl 1 milyar dolar yatırım demek. Biz bunu şan olsun diye yapmıyoruz. Bunun meyvelerini toplamak için yapıyoruz. Türkiye’nin dünya otomotivindeki pozisyonunu güçlendirmek ve sanayimizi korumak için yapıyoruz. Şu an geçiş aşamasında olduğumuz için meyvelerini tam anlamıyla toplayamadık. Ama seneye bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.