Otoda beş aylık dış ticaret açığı üç milyar dolar

Yılın ilk yarısında 530 bin adetle 20 milyar dolarlık ihracat yapan yerli otomotiv üreticileri, Avrupa’yla kafa kafaya gelen maliyetler sebebiyle rekabette zorlanıyor. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “İlk 5 ayda 3 milyar dolarlık eksi var. Otomobilde kaybettiğimiz kanı ticari araçlarla kapatmaya çalışıyoruz” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyreden toplam üretim 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 439 bin 101 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 722 bin 309 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 530 bin 322 adet, otomobil ihracatı ise 302 bin 759 adet düzeyinde gerçekleşti.
MALİYETLER ARTINCA REKABETÇİLİĞİMİZ DÜŞTÜ
Toplantıda konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin rekabette verdiği mücadeleye dikkat çekti. Eroldu, “Kapasite kullanım oranımızın ortalaması yüzde 64 oldu. Bu ortalamayla kar etmemiz zor. Avrupa’ya yaklaşan işçilik maliyetleri bizi rekabetçilikte zorluyor. Öte yandan pazarda iyi olmayansa, yerli üretimden iç piyasada olan satışların düşmeye devam etmesi. Geçen sene yüzde 32 şeklindeyken, bu sene ilk 6 ayda yüzde 29’a düştük. Hatırlayacaksınız, en yüksek yerli araç payı da yüzde 46 olmuştu. Son 10 yıllık rakamlara baktığımız zaman burada da sanayide düşme eylemi görüyoruz. Bu da aslında üretimi de aynı şekilde olumsuz olarak etkiliyor” açıklamasını yaptı.
KAYIPLARIMIZI TİCARİYLE TOPARLIYORUZ
İç pazardaki satışlara ve otomotivdeki cari dengeye de değinen Eroldu, “Tabii iç piyasada yerlinin payı azaldıkça biz her ne kadar ihracatı arttırsak da ancak dengeye getirebiliyoruz. Bu tablo da onu söylüyor. İlk 5 ayın rakamları şu anda açıklandığı için ilk 5 aya baktığımız zaman aslında başa baş bir ithalat-ihracat dengesi var. Tabii bu denge otomobilde oldukça bozuk. Burada ilk 5 ayda 3 milyarlık bir eksi var otomobilde. Ticari araçlardaki fazla aslında otomobili kapatıyor ve bu şekilde dengeye geliyor bir yerde” diye konuştu.
YATIRIMIN MEYVESİNİ 2026’DA ALACAĞIZ
- Otomotiv sektörünün ardı ardına yatırım açıkladığını ve şu anda geçiş aşamasında olduklarını da hatırlatan OSD Başkanı, “Sektör son 10 yılda 10 milyar dolardan fazla yatırıma imza attı. Bu da her yıl 1 milyar dolar yatırım demek. Biz bunu şan olsun diye yapmıyoruz. Bunun meyvelerini toplamak için yapıyoruz. Türkiye’nin dünya otomotivindeki pozisyonunu güçlendirmek ve sanayimizi korumak için yapıyoruz. Şu an geçiş aşamasında olduğumuz için meyvelerini tam anlamıyla toplayamadık. Ama seneye bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.