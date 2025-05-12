Otoda üretim azalırken satışlar arttı

Ekonomiyi soğutma politikaları, otomotiv üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde üretim yüzde 2 azaldı. Ağır ticari araç grubundaki daralma üretim yüzde 25. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 2 gerileyerek 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adedi buldu.





AĞIR TİCARİ ARAÇTA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüsmidibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.





4 AYLIK SATIŞ 400 BİNİ YAKIN

Bu yılın ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artış sağladı ve 309 bin 204 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 12, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 geriledi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Üretim azalmasına karşın iç pazarın büyümesi, ithal araç satışlarının arttığını gösteriyor.





IHRACAT BINEK OTODA GERILEDI TICARIDE ARTTI

Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine paralel seyretti ve 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 41 azalarak 3 bin 422 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk dört aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu.



