Proace serisinde 13 bin satış hedefi

Toyota, ticari araçlarda yeni bir aşamaya geçti. Çeşitlendirdiği ürün gamıyla hedeflerini yükselten Toyota Türkiye Proace ürün serisinin tanıtımını geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirdi. Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu. Buna ek olarak mayıstan itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilcileri olacak. Tüm bu 7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap edecek.





10 YIL GARANTİ HEPSİNDE GEÇERLİ

Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin liradan ve Proace Cargo lansmana özel 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı. Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota güvencesini ve hizmet farkını tüm hafif ticari araç segmentlerine taşıyoruz. Ticari araçta iddialıyız ve farkımızı alanında uzman 65 bayi ve yetkili servis ağımız, hizmet kalitemiz ile ortaya koyuyoruz. Toyota müşterileri hiçbir ek ücret ödemeden 10 yıla kadar garantiden yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.





85 BİNLİK SATIŞIMIZIN 4’TE 1’İ TİCARİ OLACAK

2025’in ilk çeyrek satış performansını da değerlendiren Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Geçtiğimiz yılın rekor satışlarının ardından 2025 yılına da hızlı bir giriş yaptık. İlk üç ayda 23 bin 125 adetlik toplam satışa imza attık ve satış adetlerinde ikinci sırada yer alarak güçlü bir performans ortaya koyduk. Bu tempoyla yılı 85-86 bin adetlerde yeni bir rekorla kapayacağımızı öngörüyoruz. Toyota olarak satışlarımızın yaklaşık dörtte birini hafif ticari araçlar ürün gamımız oluşturacak. Yeni modellerimizin lansmanıyla ve genişleyen ürün gamımızla birlikte 20 bin adetlik bir satış beklentimiz var. Bu satışların yaklaşık 13 bini Proace ürün gamına ait olacak. Hilux’ın ise yaklaşık 7 bin adetlik bir satış adedi olacak. Bu rakamlarla hafif ticaride Toyota Avrupa içerisinde ilk üç sırada yer alacağımızı söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.



