Otomobil satışlarını filo coşturdu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

ŞUBAT REKOR TAZELENDİ

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış gösterdi. Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

CLİO AÇIK ARA LİDER

Şubat incelendiğinde en çok satılan ilk 5 otomobil arasında filoların tercih ettiği Renault Clio, Renault Megane, Fiat Egea, Fiat Egea Cross ve Toyota Corolla gibi araçlar yer aldı. İlk 5’teki otomobillerin toplam satışı ise 21 bin 395 adet oldu. Öte yandan listede engellilerin son dönemde yoğun ilgi gösterdiği Çinli Chery modelleri kendine yer buldu. Listeye 7’nci sıradan giren Chery Tiggo 8 modeli şubatta 2 bin 160 adetlik satışa imza attı. Chery’nin diğer modelleri olan Omoda 5 listede 11’inci sırada bin 558 adet ve Tiggo 7 ise 20’nci sırada sırada bin 288 adetlik satışla damga vurdu.

ELEKTRİKLİDE LİDER TOGG

Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluştu. İlk 2 ayda toplamda elektrikli otomobillerin satış adedi ise 9 bin 772 oldu. 2 aylık verilerde Togg T10X 4 bin 27 adetlik satışla birinci oldu. Togg bu sonuçla 2 aylık elektrikli satışlarının yüzde 35’ini tek başına yaparak büyük bir pazar payı aldı.







