Otomotiv 2018’de zirveyi koruyacak

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Türk otomotivinin 2017 yılını değerlendirirken, 2018 yılında neler olacağına dair beklentilerini paylaştı. OSD Başkanı Kudret Önen’in yaptığı açılamada 2017 yılında kırılan rekorlara yer verilirken, “Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden sanayimiz, Aralık ayına ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırarak girmiş oldu. Otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aştı, toplam otomotiv üretimi ise 11 ayda geçen yılın toplam üretimini geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı” denildi.

TÜRKİYE’NİN %18 İHRACATINI YAPTI

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatının dolar bazında yüzde 21, avro bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdiğine işaret eden OSD Başkanı, “Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ülkemiz toplam ihracatının yüzde 18’ini oluşturarak, 12. yılında da ihracat lideri sektör konumunu korumuş oldu. Daralma işaretleri veren iç pazara rağmen, ihracat ile desteklenerek büyüyen bir üretici konumunda olduğumuz otomotiv sanayii için iç pazarı kuvvetlendirici önlemlerin alınmasının, mevcut yatırımların desteklenmesi ve yeni yatırımların çekilmesi adına büyük öneme sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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TÜRK OTOMOTİVİ BAŞARISINI KORUMALI

Türkiye’nin ana ihracat pazarları olan AB ve ABD’de de satışların bu yıl içinde büyük artış göstermeyeceğini vurgulayan Kudret Önen, gelişmekte olan pazarların aksine, gelişmiş pazarlarda otomotiv satış ve üretim hacminde ciddi bir artış beklenmediğini söyledi. Önen sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan AB’deki satışlarda önemli bir büyüme beklenmiyor ve üretimde kapasite fazlası mevcut. Bu tespitler dikkate alındığında yeni rekorlara imza atmamızın artık daha zorlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. 2018 yılının 2017’ye benzer sonuçlarla kapanmasını öngörüyor, planlarımızı bu çerçevede oluşturuyoruz.”

2017’de potansiyel ortaya çıktı

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Türk otomotiv pazarını değerlendiren Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç da iç pazarın 1 milyon satışla kapanacağının altını çizerek, “2016 yılı sonunda gerçekleşen ÖTV artışı ve kur etkisine rağmen bir önceki yıla yakın bir pazar büyüklüğü elde etmiş olmamız Türkiye’de otomotiv sektörünün potansiyelini da ortaya koyması açısından memnuniyet verici. 2018 yılı için beklentimiz Türkiye otomotiv pazarının 2017 yılına paralel bir şekilde yine 1 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Fiat ve Fiat Professional markaları olarak tüm modellerimizle müşterilerimiz için daha fazla değer yaratmaya, yeni hizmetler sunmaya ve pazardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.