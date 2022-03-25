Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık: İnşaat maliyeti hızla artıyor

Özak Göktürk-2 projesiyle ilgili konuşan Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık, “180 metrekareden başlayan ve 280 metrekareye kadar çıkan 67 butik dairede yemyeşil teras alanları, eşsiz orman manzarası ve şehrin tüm imkanlarını bir arada sunacağız. Hedefimiz 2023 yılında teslimatları gerçekleştirmek” dedi.

Özak GYO Göktürk’teki ikinci projesinde satışa başladı. 10 bin 500 metrekarelik alanda 67 ünite olarak inşa edilecek lüks projede metrekare fiyatları 50 bin liradan başlıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Akbalık

MALZEME FİYATLARI 5 KAT ZAMLANDI

İnşaatta çimentodan demire kadar birçok kalemde son 1,5 yıl içinde 5 kata yakın zam geldiğine işaret eden Akbalık, “Maliyetler artık yönetilemiyor. Bu fiyatlara anlam veremiyoruz” şeklinde konuştu.

2.EL KONUT POPÜLER OLACAK

Maliyetlerden kaynaklı inşaat yapmanın da zorlaştığını ifade eden Ahmet Akbalık, “İkinci el konutlar popüler hale gelecek. Arsa fiyatları da çok yüksek durumda. Daha doğrusu arsa sahiplerinin satın alan firmalardan beklentisi maddi anlamda çok yüksek. Bu durum inşaattaki ilerleyişi de zayıflatıyor. Fiyat istikrarının sağlanması gerek. Arazi arıyoruz. Ama bin 2 bin konut yapma iştahımız yok. Daha niş işlere, butik işlere yöneldik” açıklamasında bulundu. Akbalık, ev-ofis bileşimiyle güneye taşınmaların artacağını belirtti.

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