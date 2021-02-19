Ekonomi Binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor Okul ücretlerinde koronavirüs indiriminin önü açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel okul ücretlerinde koronavirüs indiriminin önü açıldı

Binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor: Okul ücretlerinde koronavirüs indiriminin önü açıldı

Koronavirüs salgını sonrası eğitimin uzaktan sürdürülmesi ile tartışma konusu olan özel okul ücretlerine ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, salgın nedeniyle özel okulla yapılan sözleşmede belirtilen şartlarda hizmet alınamadığına yönelik başvuruyu haklı buldu ve okul için ödenen ücretin kısmen iadesine karar verdi. Kararın isabetli olduğunu belirten hukukçular ise; aksayan eğitimde ücret iadesinin talep edilebileceğini kaydedip, kullanılmayan servis ve yenilmeyen yemek için de herhangi bir ücret talebinin mümkün olamayacağının altını çiziyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Uzaktan eğitim modeli sonrası özel okullar için ödenen ücretlerde indirim talep edilebilir.
Uzaktan eğitim modeli sonrası özel okullar için ödenen ücretlerde indirim talep edilebilir.

Koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitim modelinin hayata geçirilmesiyle çocuğu özel okulda eğitim gören velilerin eksiksiz olarak ödemeye devam ettikleri ücretlere ilişkin son noktayı İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti koydu.

Heyet, bir velinin Kovid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı.

EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETİ İÇİN KISMEN İADE

Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. İ.A, başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti.

  • Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.

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AKSAYAN HİZMET ORANINA KARŞILIK İNDİRİM

Özel okul ücretlerine ilişkin gelişmeyi yenisafak.com için yorumlayan Avukat Burak Alcan ise kararın isabetli olduğunu belirtip velilere çağrıda bulundu.

Alcan, bugün gelinen nokta itibariyle Kovid-19 salgını nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikâyetiyle İzmir il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunan bir velinin başvurusunda, ödediği ücretin kısmen iade edilmesi yönünde karar verildiğine vurgu yapıp, uzaktan eğitim sisteminin beklenen eğitimi tam ve noksansız olarak karşılamaması halinde TBK madde 137 hükmü gereğince aksayan hizmet oranında bedel indiriminin talep edilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

Koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitim modeli hayata geçirildi.

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SERVİS VE YEMEK ÜCRETİ TALEP EDEMEZLER

Öğrencilerin okula servis ile gidemedikleri, okuldaki yemek hizmetinden faydalanamadıkları da göz önüne alındığında özel eğitim kurumlarınca servis ve yemek edimlerinin bedelleri talep etmesinin de mümkün olamayacağını belirten Alcan, “Özel Eğitim Kurumlarında uzaktan eğitim ile uzaktan eğitim arasında, eğitimin kalitesi, öğrenciye temas edilmesi ve öğrencinin öğretmeninden gerekli verimi alması anlamında farklılıklar olduğu kanaatimce tartışmasızdır. Bu sebeple uzaktan eğitim sisteminde gereği gibi hizmet verilememesinden doğan kısmen de olsa ücret iadesi isabetli bir karar olmuştur.” dedi.

GERİ KALINAN EĞİTİM İÇİN DE İNDİRİM MÜMKÜN

Öğrencilerin okullarında eğitime devam edememeleri sebebiyle derslerin daha iyi anlaşılması için gerekli deneyleri gerçekleştirememeleri, özellikle fen bilimleri derslerinde laboratuvarlar, beden derslerinde okulun spor salonlarını kullanamamaları eğitimden beklenen verimin azalması manasına geldiğine de dikkat çeken Alcan, özel eğitim kurumlarının sözleşme gereği sunmaları gereken eğitimden her ne oranda geri kaldıkları tespit edilirse, o oranda bedel indirimi yoluna gidilmesinin de mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Özel okul ücretine ilişkin önemli karar: Kısmen iade edilecek
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Özel okul ücretine ilişkin önemli karar: Kısmen iade edilecek
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