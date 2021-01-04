Ekonomi Milyonlarca çalışan merakla bekliyor İşte masadaki iki farklı zam oranı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel sektör çalışanları maaş zamlarını bekliyor: İşte 2021 maaş zammı tahminleri

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte masadaki iki farklı zam oranı

2021 yılı asgari ücretinin ardından milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranları da TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Şimdi gözler özel sektör maaşlarında. Milyonlarca çalışan geçtiğimiz yıl yüzde 13 ile 15 arasında öngörülen özel sektör maaş zamlarının 2021 yılında yüzde kaç oranında uygulanacağını merak ederken, araştırma şirketlerinin yaptıkları anketlere göre ise 2021 yılı için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zam yapacak şirketlerin yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.
Zam yapacak şirketlerin yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.

2021 yılı asgari ücreti ile memur ve emeklilere yapılacak maaş zam oranının belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaş zamlarına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 artışla 500 lira zam yapıldı ve 1 Ocak itibariyle ödenecek asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zam oranlarını belirleyecek aralık ayı enflasyon rakamları ise dün açıklandı. Enflasyonda aylık bazda yüzde 1,25 artış gerçekleşirken, açıklanan veri ile birlikte memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 7.36, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı ise 8.36 oldu.

Özel sektörde 2021 yılı maaş zamları merak konusu oldu.

En düşük memur maaşı belli oldu
EKONOMİ
En düşük memur maaşı belli oldu

GÖZLER ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAMLARINDA

Asgari ücretli çalışan, memur ve emeklilerin beklediği maaş zam oranlarının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi.

Geçtiğimiz yıl mart ayından beri Türkiye'de etkisini gösteren ve binlerce işletmenin belli bir süreliğine kapanmasına yol açan koronavirüs salgının da gölgesinde 650'den fazla firmayla yapılan iki ayrı araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılı özel sektör maaşları için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.

YÜZDE 13,8 ZAM YAPACAKLAR

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye, çalışan ücretleri ve yan haklarda eğilim ve uygulamaları ortaya koyan '2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırması'na göre 2021 yılında şirketler çalışanlarına yüzde 13,8 bandında ücret artışı yapmayı planlıyor.

Araştırmalara göre 2021 yılı için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.

2021 yılı polis maaşları belli oldu
EKONOMİ
2021 yılı polis maaşları belli oldu

ÖDEME GÜCÜ EN YÜKSEK DÖRT SEKTÖR

619 firmanın katıldığı araştırmaya Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta sektörleri yer aldı.

Araştırmada ödeme gücü en yüksek sektörler olarak ilaç, sağlık, teknoloji ve kimya ön plana çıktı.

ÇALIŞANLARA YATIRIM YAPACAKLAR

Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu'na göre ise pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek.

2021 yılı özel sektör maaşları için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.
Araştırmaya katılan şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini ‘son çare' olarak görüyor.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAKLAR

Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlıyor. Zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedeflerken bu oran ise ortalama yüzde 17 olarak belirtiliyor.

  • Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı.

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
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