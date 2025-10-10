Paket aynı fiyat farklı

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu beIN Sports, spor paketlerinin satışında ilginç bir pazarlama yöntemi kullanıyor. Digiturk’un, aynı spor paketini farklı müşterilere çok farklı fiyatlarla sunduğu konuşuluyor. Normalde 200-350 TL civarında olan spor paketi, bazı abonelere ilk teklif olarak 500-700 TL gibi bir rakamla sunuluyor. Bu rakama tepki gösteren müşteriler kısa süre sonra başka bir müşteri temsilcisinden geri dönüş alıyor ve fiyat kademeli olarak aşağı çekiliyor. Ancak itiraz etmeyen aboneler, hiç farkında olmadan en yüksek fiyattan üyeliğini yenilemiş oluyor.





İPTAL DİYENE İNDİRİM

Daha da dikkat çekici olan ise iptal taleplerinde yaşanan büyük indirimler. Telefonda “Üyeliğimi iptal edin” diyen müşterilere, bir anda ciddi indirimler yapılıyor. Neredeyse ilk teklifin yarısına kadar düşen fiyatlar kullanıcılarda tedirginliğe neden oluyor. Deneyimli aboneler bu sistemi bildiği için çok daha avantajlı fiyatlarla aynı paketi kullanırken, habersiz olanlar neredeyse iki katı ödeme yapıyor. Aynı spor paketine sahip aboneler arasında büyük bir uçurum oluşuyor. Bir müşteri 250 TL öderken, bir başkası aynı paket için 600 TL ödüyor. Bu durum da futbolseverler arasında büyük tartışma oluşturuyor. Bir başka eleştiri noktası ise kurumsal ve bireysel aboneliklerdeki orantısız ücret farkı.





İMAJ ZEDELENİYOR

Kahvehanelerle büyük işletmeler aynı kategoride değerlendirilirken, bireylerin maç izlediği küçük işletmelerin de “ticarethane” sayılarak yüksek bedeller talep edilmesi tepki çekiyor. Futbol yayıncılığında büyük bir dönüşüme imza atan beIN Sports, kalite ve teknoloji açısından övgü toplarken, fiyatlardaki tutarsızlık imajı zedeliyor.





DÜZENLEME ŞART

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uygulanan fiyat farklılıkları sebebiyle ilgili kuruluşlara ceza kesilebileceğini söyledi.

Şahin, "Tüketici bir başkasına uygun fiyattan kesilen faturayı temin ederse hakem heyetine başvurabilir ve aradaki farkı isteyebilir. Türkiye'de tüketici hakkı maalesef şikayete kalmış. Ülkemizde dolandırılan 100 tüketiciden sadece 8'i hakkını aramak için başvuru yapıyor. Bu kişilerin de yalnızca 5'i hakkını alabiliyor. Çok düşük bir oran. Denetleme mekanizması tam çalışmadığı için suistimal ekonomisi oluşuyor. Eğer bir düzenleme yapılırsa tüketiciler hakkını daha iyi koruyabilir" açıklamasında bulundu.



