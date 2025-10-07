Yeni Şafak
Digitürk’ten pazarlama oyunu: Aynı paket farklı fiyat

14:207/10/2025, Salı
Digitürk’ün beIN Sports spor paketleri için uyguladığı farklı fiyat politikası tepki çekiyor. Aynı yayın paketini bazı aboneler 200 TL’ye alırken, bazıları ise 1000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. İptal talebiyle yapılan “mucizevi indirimler” futbolseverleri şaşırtıyor.

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu beIN Sports, spor paketlerinin satışında ilginç bir pazarlama yöntemi kullanıyor. Digitürk’ün, aynı spor paketini farklı müşterilere çok farklı fiyatlarla sunduğu konuşuluyor.

Önce 1000 TL, Sonra “Mucizevi İndirim”

Normalde 200-350 TL civarında olan spor paketi, bazı abonelere ilk teklif olarak 500-700 TL gibi bir rakamla sunuluyor. Bu rakama tepki gösteren müşteriler kısa süre sonra başka bir müşteri temsilcisinden geri dönüş alıyor ve fiyat kademeli olarak aşağı çekiliyor. Ancak itiraz etmeyen aboneler, hiç farkında olmadan en yüksek fiyattan üyeliğini yenilemiş oluyor.

“Üyeliğimi iptal edin” diyene 'süper' indirim

Daha da dikkat çekici olan ise iptal taleplerinde yaşanan büyük indirimler. Telefonda “Üyeliğimi iptal edin” diyen müşterilere, bir anda ciddi indirimler yapılıyor. Neredeyse ilk teklifin yarısına kadar düşen fiyatlar kullanıcılarda tedirginliğe neden oluyor. Deneyimli aboneler bu sistemi bildiği için çok daha avantajlı fiyatlarla aynı paketi kullanırken, habersiz olanlar neredeyse iki katı ödeme yapıyor.

Yayın aynı, ücreti farklı

Sonuçta aynı spor paketine sahip aboneler arasında büyük bir uçurum oluşuyor. Bir müşteri örneğin 250 TL öderken, bir başkası aynı paket için 600 TL ödüyor. Bu durum da futbolseverler arasında büyük tartışma oluşturuyor.

Küçük işletmeler fiyat politikasında eziliyor

Bir başka eleştiri noktası ise kurumsal ve bireysel aboneliklerdeki orantısız ücret farkı. Kahvehanelerle büyük işletmeler aynı kategoride değerlendirilirken, bireylerin maç izlediği küçük işletmelerin de “ticarethane” sayılarak yüksek bedeller talep edilmesi tepki çekiyor.

Yayıncılıkta devrim yaptı ama pazarlama kötü

Futbol yayıncılığında büyük bir dönüşüme imza atan beIN Sports, kalite ve teknoloji açısından övgü toplarken, abonelik fiyatlarındaki bu tutarsızlık markanın imajını zedeliyor.





