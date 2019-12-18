Para cezası işliyor

İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, başarılı geçen bir yılın ardından hedeflerini tutturduklarını söyledi. En büyük hedef havalimanının sıkıntısız operasyona başlaması ve bunu götürmesi idi” diyen Samsunlu, “2019’u oldukça başarılı kapatıyoruz. 2020 çok daha iyi olacak, kendimi de, kadromu da, şirketin kurucularının bakış açısını da biliyorum. 2020’de daha iyiye taşıyacağız burayı.

Gelecek sene yeni havayolları bekliyoruz. Gelecek sene yeni havayolları bekliyoruz, Havalimanı ve havayolu pazarlamanın başına Kuzey Avrupa’dan bir yönetici getirdik. Bu alanda yeni bir yapılanmaya gideceğiz” dedi.

Kadri Samsunlu

YENİ HEDEF ÇİN PAZARINI KEŞFETMEK

İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerle bir araya gelen Samsunlu, havalimanının bir yılını değerlendirdi, bu süreçte ulaşılan rakamları ve merak edilen son gelişmeleri aktardı.Çin pazarına ağırlık vereceklerini dile getiren Samsunlu şunları söyledi: “Çin, Türkiye’ye daha yakın olmak istiyor, kendi vatandaşlarının Türkiye’ye gitmesini istiyor. İnternet üzerinden alış veriş yapmak için kapı açmak istiyoruz. Seyahat bazlı internet ağalarına havalimanımızı yerleştireceğiz. Havalimanımızın mağazalarını, alış-veriş imkanlarını anlatacağız. Bu bir anda milyonlarca insana ulaşmamızı sağlayacak. Çin’den Türkiye’ye 470 bin kişi geliyor, Avrupa’ya 15 milyon insan gidiyor. Bunu artırmamız lazım. Havalimanımıza gelen ve şu an 74 olan havayolu sayısı 80’li sayıya ulaşacak. Doğudan gelen havayolu sayısını artırmamız lazım.”

MÜTHİŞ BİR TURİZM SEZONU BEKLİYOR

2020’deki turizm pazarından ümitli olduklarını belirten Samsunlu, “Müthiş bir turizm sezonu bekliyor bizi. THY. Çin’de 4.noktayı açacak. Hindistan önemli bir pazar. Hak etmediğimiz bir noktadayız. İndigo geldi ve çok memnunlar. Gelecek yaz seferlerini daha ada artırmayı düşünüyorlar. 10 tane yeni havayolu getirmişim, Atatürk Havalimanı’nda bir tane yer kalmış mıydı? 4 milyar yolcu var şu an dünyada. 20 sene sonra 8 milyar olacak. Bu 8 milyardan kapasitesi olan pay alır” diye konuştu.

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KANAL İSTANBUL’UN ETKİSİ ÖNEMLİ

Kanal İstanbul’un havalimanının potansiyeli için de fırsat olduğunu dile getiren Samsunlu, “Kanal İstanbul bize komşu olacak kuzey batıdan. Bu çok büyük bir geliştirme planını en önemli adımlarından biri. Biri bizdik, diğeri Kanal İstanbul. Oradan da bize o dönemde sinerji yaratacak imkanlar ama şu an bir şey demem mümkün değil” ifadesini kullandı.

Bin metrekarelik müze

Geliş katına sağlık turizmini daha da büyüterek bir hastane açılacağını anlatan Samsunlu yeni gelişmeleri şöyle paylaştı: “Ayrıca hava tarafında bir diş doktoru yer açmak istiyor. Avrupa’da ve ABD’de diş tedavisi çok pahalı bu da bizim içi avantajlı bir durum. Hava tarafında evcil hayvanlar için bir alan yaratılacak. Kültür Bakanlığı 19 Mayıs’ta bin metre büyüklüğünde müze açacak. Tarihi eserleri ve İstanbul’u tanıtacak. Bakan Bey projeye çok eğiliyor, detaylara karar verdik. Müze hava tarafı için önemli bir olay. Müze gibi müze. 6 ay ya da 1 yıl içinde konsepti değişecek. Burada amaç interaktif ve teknolojiyi kullanarak bu eserlere transitteki yolculara göstermek. Adı muhtemelen İstanbul Müzesi olacak. Emirates Havayolları lounge açacak. Uzakdoğu’daki havalimanlarında revaçta olan uzay kapsülü gibi, bungalov tarzı 30-40 civarında otel yapacağız.”

Kışa tam olarak hazırız

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu kışa hazır olduklarını söyledi. Samsunlu, “Kışa tam hazırız. 40’ıncı tatbikatı yaptık. Çocuklar tatbikattan buhar olacaklar neredeyse. Sahada sürekli tatbikat yapılıyor. Çok anormal hava şartları olmazsa sorunsuz geçeceğimizi düşünüyorum. Ekipmanlarımız ve kadrolarımız hazır. Tabi sadece biz yapmayacağız karla mücadeleyi. Başka paydaşlar da var. Yer hizmetleri şirketlerinin koordineli çalışması lazım, onlarla koordineli çalışma yapmamız lazım. Bizim için uçuş güvenliği en önemli unsur. Normal şartlarda, çok çok büyük durum olmazsa sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.



