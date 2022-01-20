​Rekabet Kurulu 5 Alman oto devinin savunmasını aldı

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Bu şirketlerin birlikte hareket ederek piyasayı etkilediğine ve tüketicileri zarara uğratarak 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal ettiğine karar veren Rekabet Kurulu, şirketlerin sözlü savunmasını aldı.

Sözlü savunma toplantısı, dün Ankara’da Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında tarafların avukatları ve soruşturma heyetinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, piyasadaki rekabeti bozucu ve engelleyici, doğrudan veya dolaylı etkileyecek unsurlar masaya yatırıldı.

Rekabet Kurumu

REKABETİ BOZUCU BİRLİKTELİK VAR

Alman otomotiv üreticilerinin binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen (parça) geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasında birlikte hareket ettiği iddia ediliyor. İlgili şirketlerin yedek parçada da buna benzer bir yöntem izledikleri konusu da soruşturuluyor.

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MİLYARLARCA LİRA CEZA ALABİLİRLER

4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi'ni ihlal ettiklerinin tespiti halinde kartel oluşumu kanaati ve bulgusuna ulaşılırsa, Rekabet Kurulu, ilgili Alman markalarına milyarlarca lira ceza verebilir.

Çünkü ilgili kanun maddesine göre verilebilecek cezanın üst sınırı şirketlerin bir yıllık cirosunun yüzde 10’udur. Bu da ilgili markaların toplamında milyarlarca liralık ceza anlamına geliyor.

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