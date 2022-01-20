Ekonomi Rekabet Kurulu 5 Alman oto devinin savunmasını aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu 5 Alman oto devinin savunmasını aldı

Rekabet Kurulu tarafından tekel oluşturma gerekçesiyle Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmada şirketlerden sözlü savunma alındı. Bu markaların birlikte hareket ederek müşteriyi zarar uğrattığı tespit edilirse Rekabet Kurulu, cirolarının yüzde 10’una kadar ceza kesilebilecek.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Rekabet Kurulu 5 Alman oto devinin savunmasını aldı
ARŞİV

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Bu şirketlerin birlikte hareket ederek piyasayı etkilediğine ve tüketicileri zarara uğratarak 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal ettiğine karar veren Rekabet Kurulu, şirketlerin sözlü savunmasını aldı.

Sözlü savunma toplantısı, dün Ankara’da Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında tarafların avukatları ve soruşturma heyetinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, piyasadaki rekabeti bozucu ve engelleyici, doğrudan veya dolaylı etkileyecek unsurlar masaya yatırıldı.

Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

REKABETİ BOZUCU BİRLİKTELİK VAR

Alman otomotiv üreticilerinin binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen (parça) geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasında birlikte hareket ettiği iddia ediliyor. İlgili şirketlerin yedek parçada da buna benzer bir yöntem izledikleri konusu da soruşturuluyor.

MİLYARLARCA LİRA CEZA ALABİLİRLER

4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi'ni ihlal ettiklerinin tespiti halinde kartel oluşumu kanaati ve bulgusuna ulaşılırsa, Rekabet Kurulu, ilgili Alman markalarına milyarlarca lira ceza verebilir.

Çünkü ilgili kanun maddesine göre verilebilecek cezanın üst sınırı şirketlerin bir yıllık cirosunun yüzde 10’udur. Bu da ilgili markaların toplamında milyarlarca liralık ceza anlamına geliyor.

Zincir marketlerin fiyat oyunu yazışmalara yansıdı: Zam için hazırlanıyoruz
EKONOMİ
Zincir marketlerin fiyat oyunu yazışmalara yansıdı: Zam için hazırlanıyoruz

Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma: Sözlü savunmaya geçildi
EKONOMİ
Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma: Sözlü savunmaya geçildi
Trabzonda inanılmaz son

Trabzon'da inanılmaz son

​Okan Kocuk, Trabzonspor'a geçit vermedi ve maça damga vurdu.
3 puan Fenerbahçenin

3 puan Fenerbahçe'nin

​Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisinin gittiği istikameti tasvip etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.

12 noktada ulaşım durdu

12 noktada ulaşım durdu

Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı.

​Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.