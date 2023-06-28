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Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj istisnası uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kur Korumalı Mevduat hesapları için stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

08:19 . 28/06/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.


Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek.

Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.




#Kur Korumalı Mevduat
#Stopaj
#Resmi Gazete
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