Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj istisnası uzatıldı

Deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız binaları dönüştürmek için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasında 118 bin konutun projelendirme aşamasına geçildi. 90 bin 61 binada, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde, 269 bin 670 başvuru yapılan kampanyada projelendirmenin ardından ruhsat alma süreci başlayacak. TOKİ en geç 2 yıl içinde inşaatı tamamlayacak.