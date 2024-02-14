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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık tarafından yayımlanan karar doğrultusunda terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. 

Kenan Biter
Kenan Biter
08:01 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. 


Buna göre, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.







#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#mal varlıkları dondurma
#PKK/KCK
#DEAŞ
#DHKP/C
30 dakika önce
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