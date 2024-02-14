Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

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Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Buna göre, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.
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30 dakika önce