Rolls-Royce motorları THY Teknik’e emanet

Türk Hava Yolları Teknik, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ile önemli bir anlaşma imzaladı. İş birliği kapsamında İstanbul Havalimanı’nda motor bakım tesisi kurulması planlanıyor. Bin kişiye istihdam sağlanacak tesisin 2027 yılında hizmet girmesi hedefleniyor. 300 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste yılda 200 uçak motorunun bakımı yapılabilecek. Bölgenin en büyük motor bakım merkezi olacak tesiste Türk Hava Yolları Teknik, Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti verecek.





YILDA 700 MİLYON DOLAR İHRACAT KATKISI

Türk Hava Yolları Teknik; hem Türk Hava Yolları filosundaki uçakların motor bakımlarını hem de Rolls-Royce’un dünya çapındaki havayolu müşterilerinin uçaklarına bakacak. Şirketin yıllık gelirini yüzde 30 artırması beklenen yeni yatırım, THY Teknik’i motor bakım pazarında öncü konuma taşıması ve Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.





ANLAŞMA İÇİN 1,5 YIL UĞRAŞTIK

İstanbul Havalimanı’ndaki THY Teknik tesislerinde dün düzenlenen imza töreninde konuşan THY Teknik Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları Teknik ve Rolls-Royce ortaklığıyla gerçekleşecek olan bu büyük yatırım için çok heyecanlıyız. 1,5 yıldan fazladır bu anlaşmanın tamamlanması için uğraşıyoruz. Bu bir ihale süreciydi. Bu ihale sürecinde dünyadaki en büyük XWB-84, XWB-97 ve trent 7000 motorlarının bakımının yapılacağı tesisin imza töreninde bulunmaktan gurur duyuyoruz ve duyuyoruz” dedi. Bolat, “2024 yılında 480'e yakın uçağımızla 85,2 milyon yolcu taşıdık. 94 bin çalışanımızla 2024 yılında Türkiye ekonomisine 60 milyar dolara yakın bir ekonomik katkımız oldu. 18 milyar dolar ihracat gelirimiz ve 9 milyar dolar da cari fazlamız oldu. Bu büyüme trendi devam ettiği takdirde THY 2033 yılında 810 uçaktan daha fazla bir filoya sahip olacak. Dünya uçak filosunda yüzde 1,7’lik yerimiz var. 2033’e geldiğinde bu 2.25’e çıkacak” diye konuştu.





BAKIMDAN 2,2 MİLYAR $ GELİR ELDE EDİLDİ

Bolat, “Ben bakımdaki arkadaşlarımızı ‘gizli kahraman’ olarak nitelendiriyorum. Onlar olmasa bu filo uçamaz. Dünyadaki büyümenin üstüne artı yüzde 5 oranında büyümeye devam edeceğiz. 2033’te 25 civarında hangarımız olacak. Aynı zamanda yüzde 65 oranında yabancı hava yollarının bakımını yapabilelim ki ülkemize döviz kazandıralım. THY Teknik'in 2024 yılında 2,2 milyar dolar geliri olmuş. Bu gelir 2033 yılında 8 milyar dolara çıkacak. Çalışan sayımız 23 bin olacak ve büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.





Ahmet Bolat - Rob Watson

WATSON: BU TESİS GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEK

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson da “Küresel MRO kapasitemizi 2030 yılına kadar önemli ölçüde artıracağız ve bu anlaşma, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı. Dünyanın dört bir yanındaki TotalCare müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik’i yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yolları’nın Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü iş birliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik’in dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024’te Rolls- Royce, Türkiye’ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. Türk Hava Yolları Teknik’i Trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



