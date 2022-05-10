Rus petrolünden kaçış sürüyor

Batılı ülkeler ile Rusya arasında enerji yaptırımları karşılıklı adımlarla sürüyor. Moskova yönetimini en fazla enerji yasağı ile vuracağını bilen ABD bu yöndeki baskısını artırıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ardından G7 ülkeleri de, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Beyaz Saray, G7 liderlerinin çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Aleksandr Novak

RUSYA’DAN ‘MÜŞTERİMİZ HAZIR’ AÇIKLAMASI

İlgili duyuruda, ABD’nin halihazırda Rusya’dan petrol ithalatını yasakladığı hatırlatılarak, G7 ülkelerinin de Rusya’dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı bildirisine karşı taraftan da yanıt gecikmedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretimini mayısta artıracağını belirterek petrol ihracatında Asya-Pasifik bölgesi dahil yeni müşteriler bulduklarını söyledi.

MOSKOVA ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Novak, “Rusya petrol üretimini mayısta bir önceki aya kıyasla artıracak” dedi. Novak, Rus petrol şirketlerinin ise ihracat yollarında çeşitlendirmeye gittiğine dikkati çekerek, “Yeni koşullarda istikametler arıyorlar ve farklı sevkiyat zincirleri oluşturuyorlar. Yeni alıcılar olduğunu ve Asya-Pasifik dahil yeni rotalara daha yüksek hacimlerde sevkiyat olduğunu görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Petrol ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yatırımlar yapacaklarını anlatan Novak, Çin’e uzanan Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu hattının genişletilmesinin de bu yatırımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

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EKONOMİ G7'den Rusya'ya ağır yaptırım: Petrol ithalatı bitiyor