Rüya uçak THY filosuna katılıyor

Bilal Ekşi, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin 5’i opsiyonlu 25’i kesin olmak üzere Boeing’den satın aldığı Dreamliner 787-9 tipi ticari jetin bu ay içerisinde THY filosuna katılacağını açıkladı. Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “THY siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için “durmak yok “ vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor” ifadelerini kullandı ve uçağın yeni özellikleriyle yolcuların hizmetinde olacağını söyledi.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da, daha önce yaptığı açıklamada, Boeing 787 Dreamliner uçakların operasyonlarda büyük avantaj sağlayacağını belirtmişti.