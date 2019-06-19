Ekonomi Rüya uçak THY filosuna katılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüya uçak THY filosuna katılıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing’in yeni nesil 787 serisi 787-9 DreamLiner uçağının bu ay THY filosuna katılacağını söyledi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
787-9 DreamLiner
787-9 DreamLiner

Bilal Ekşi, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin 5’i opsiyonlu 25’i kesin olmak üzere Boeing’den satın aldığı Dreamliner 787-9 tipi ticari jetin bu ay içerisinde THY filosuna katılacağını açıkladı. Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “THY siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için “durmak yok “ vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor” ifadelerini kullandı ve uçağın yeni özellikleriyle yolcuların hizmetinde olacağını söyledi.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da, daha önce yaptığı açıklamada, Boeing 787 Dreamliner uçakların operasyonlarda büyük avantaj sağlayacağını belirtmişti.

Savunmanın hızı ABD’yi ürküttü
EKONOMİ
Savunmanın hızı ABD’yi ürküttü
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalaryapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.
Bin yıldır bu topraklardayız

Bin yıldır bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Birbirlerini yalanladılar

Birbirlerini yalanladılar

Küçükkaya 3 dakika dedi, İmamoğlu 20 dakika.
Pentagon'da<br>sil baştan

Pentagon'da
sil baştan

S-400 mektubuyla tepki çekmişti, koltuktaki ömrü kısa sürdü.
42 yıl sonra açılacak

42 yıl sonra açılacak

KKTC'den önemli karar, 'Hayalet Şehir' açılıyor.
TBMM'den geçti

TBMM'den geçti

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi.
Zalimler için<br>yaşasın cehennem!

Zalimler için
yaşasın cehennem!

Erdoğan, gıyabi cenaze namazında konuştu.
Yağmur'u<br>yazana kadar 3 ay<br>duvarlarla konuştum

Yağmur'u
yazana kadar 3 ay
duvarlarla konuştum

​Nurullah Genç, roman tadındaki hayat tecrübesini GZT'ye anlattı.
6 kişinin<br>cesedi bulundu

6 kişinin
cesedi bulundu

Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi kayıp.
Salah'ın<br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz
Gündem

TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz

TÜRGEV, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'nun ortak yayında yapmış olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan açıklamada, "Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yapılan uyarılarda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.