Rüzgar sanayiinden 45 ülkeye ihracat

Türkiye'de demir-çelik sanayii, inşaat, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörlerdeki olgunluk seviyesi rüzgâr sanayiinin de gelişimine katkı sağladı. Rüzgâr türbini ekipman üretimi yapan 12 büyük ölçekli tesisiyle Avrupa’da 5'inci sırada yer alan Türkiye'de bu tesislerin 6’sı kule, 4’ü kanat ve 2’si döküm parçalar imal ediyor. Rüzgâr enerjisi sanayicileri 15 farklı şehirde, kule, kanat, jeneratör gibi büyük aksamlara ek olarak kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma ekipmanları, taşıma aparatları gibi çelik ve metal üretimi yapıyor. Yapılan üretimin yüzde 80'i ihraç edilerek 1 milyar avro dış satım gerçekleştiriyor.