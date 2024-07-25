Rüzgar sanayiinden 45 ülkeye ihracat

Türkiye'de demir-çelik sanayii, inşaat, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörlerdeki olgunluk seviyesi rüzgâr sanayiinin de gelişimine katkı sağladı. Rüzgâr türbini ekipman üretimi yapan 12 büyük ölçekli tesisiyle Avrupa’da 5'inci sırada yer alan Türkiye'de bu tesislerin 6’sı kule, 4’ü kanat ve 2’si döküm parçalar imal ediyor. Rüzgâr enerjisi sanayicileri 15 farklı şehirde, kule, kanat, jeneratör gibi büyük aksamlara ek olarak kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma ekipmanları, taşıma aparatları gibi çelik ve metal üretimi yapıyor. Yapılan üretimin yüzde 80'i ihraç edilerek 1 milyar avro dış satım gerçekleştiriyor.
KULEDE YÜZDE 67 KANATTA YÜZDE 64
Kule üretiminde yüzde 67, kanat üretiminde yüzde 64 yerlilik oranı sağlandı. Sanayicilerin yüzde 75’i, 45 ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Sakarya, Konya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale'nin de içinde yer aldığı 15 şehir başta Irak, Türkmenistan, İngiltere, Suudi Arabistan ve Almanya olmak üzere 45 ülkeye ürün satıyor.
İKİ PROJEYE 10 MİLYON DOLAR
Enerji Santrali (ARES) ve Bozcada Rüzgar Enerji Santrali 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeliyle çalıştıktan sonra EÜAŞ'a devredildi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ARES'in iki türbininin yerli imkanlarla yenilenmesi için Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ASELSAN ile 4.0 megawat gücündeki yerli rüzgar türbini geliştirilmesi yolunda adım attı. ASELSAN'ın teknoloji transferi ve özgün çalışmalarla geliştireceği iki türbin denemesi yapılacak proje için 10 milyon dolar ön bütçeleme yapıldı. Projede kanat yatırımı, dişli kutusu yatırımı, nasel montaj fabrikasının kurulumu, platform tasarım ekibinin kurulması işleri yer alıyor.