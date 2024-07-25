|
Ekonomi

Rüzgar sanayiinden 45 ülkeye ihracat

Türkiye, rüzgâr türbini ekipmanı üreten 12 büyük ölçekli tesisiyle Avrupa’da beşinci sırada bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Konya’nın da yer aldığı 15 şehir, 45 ülkeye ihracat yapıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:42 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de demir-çelik sanayii, inşaat, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörlerdeki olgunluk seviyesi rüzgâr sanayiinin de gelişimine katkı sağladı. Rüzgâr türbini ekipman üretimi yapan 12 büyük ölçekli tesisiyle Avrupa’da 5'inci sırada yer alan Türkiye'de bu tesislerin 6’sı kule, 4’ü kanat ve 2’si döküm parçalar imal ediyor. Rüzgâr enerjisi sanayicileri 15 farklı şehirde, kule, kanat, jeneratör gibi büyük aksamlara ek olarak kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma ekipmanları, taşıma aparatları gibi çelik ve metal üretimi yapıyor. Yapılan üretimin yüzde 80'i ihraç edilerek 1 milyar avro dış satım gerçekleştiriyor.

KULEDE YÜZDE 67 KANATTA YÜZDE 64

Kule üretiminde yüzde 67, kanat üretiminde yüzde 64 yerlilik oranı sağlandı. Sanayicilerin yüzde 75’i, 45 ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Sakarya, Konya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale'nin de içinde yer aldığı 15 şehir başta Irak, Türkmenistan, İngiltere, Suudi Arabistan ve Almanya olmak üzere 45 ülkeye ürün satıyor.

İKİ PROJEYE 10 MİLYON DOLAR

Enerji Santrali (ARES) ve Bozcada Rüzgar Enerji Santrali 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeliyle çalıştıktan sonra EÜAŞ'a devredildi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ARES'in iki türbininin yerli imkanlarla yenilenmesi için Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ASELSAN ile 4.0 megawat gücündeki yerli rüzgar türbini geliştirilmesi yolunda adım attı. ASELSAN'ın teknoloji transferi ve özgün çalışmalarla geliştireceği iki türbin denemesi yapılacak proje için 10 milyon dolar ön bütçeleme yapıldı. Projede kanat yatırımı, dişli kutusu yatırımı, nasel montaj fabrikasının kurulumu, platform tasarım ekibinin kurulması işleri yer alıyor.



#Sanayi
#Enerji
#Rüzgar Enerjisi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı: İşte THY ucuz bilet kampanyası tarihi