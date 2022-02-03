Sanayici kayıpları telafi ediyor: Elektrik kesintinin ardından yoğun mesai başladı

Teknik arıza sebebiyle İran’ın Türkiye’ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesmesi nedeniyle sanayide yaşanan elektrik kesintileri ve doğal gaz kısıntısı üretimi olumsuz etkilerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 29 Ocak itibariyle sanayi tesislerinde yüzde 40 uyguladığı doğal gaz kısıntısını yüzde 20’ye düşürdü. Uygulanan elektrik kesintisi ise sonlandırıldı.

Sanayi üretiminde yaşanan aksamanın giderilmesinin ardından gözler İran cephesine çevrilirken, 10 günlük kesintinin ardından tam kapasite olarak başlaması gereken gaz akışında sorun aşılamadı.

ÜRETİM ÇARKLARI DÖNMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin farklı noktalarındaki Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) üretime tekrardan başlanırken, üretimin sürdürülebilmesi adına bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Trabzon’daki OSB’lerde de diğer şehirlerdeki gibi üretim çarkları dönmeye başladı. Trabzon Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, “Cuma gününe kadar üretim yoktu. Kesinti biti. Şu anda OSB’deki firmalarımız tam kapasite çalışıyor kesinti yok üretim başladı” dedi. Fabrikaların çalışmasında yeni bir sıkıntı olmadığını kaydeden Çelebi, “Şu anda bir kesinti yok. Önümüzdeki süreçte bu kesintinin tekrar yaşanabileceğine dair de bir uyarı gelmedi. Bu kesinti doğal gaz enerji dönüşümünden kaynaklanıyordu. Demek ki problem çözüldü biz de tekrar üretime başladık” dedi.

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI ARTIYOR

Yaşanan 72 saatlik elektrik kesintisini hafta sonu mesaileriyle telafi etmeye başlayan OSB’lerde kapasite kullanım oranı da her geçen gün artıyor.

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Sanayicilerin kaybını telafi etmek için çalışmaları hızlandırdığını aktaran Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “BOTAŞ ve TEİAŞ’ın sanayi kuruluşlarına yönelik geçtiğimiz hafta uygulamış olduğu enerji kesintileriyle ilgi sorunlar büyük ölçüde azalmıştır. Sanayi tesislerimize artık kesintisiz elektrik verilebilmektedir. Kısmen devam eden doğal gaz kısıntılarına rağmen kapasite kullanım oranları da artış eğilimindedir.” Zeytinoğlu, kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybının fazla mesai ile telafi edilmeye başlandığını aktardı.

GAZ AKIŞI BAŞLADI AMA TAAHHÜDÜN YARISI KADAR

İki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışının, günlük taahhüdün ancak yüzde 50’si seviyesinde devam ettiği belirtildi. Normal koşullarda İran’dan Türkiye’ye günde 28 milyon metreküp doğal gaz gelmesi gerekiyor. Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden İran kaynakları, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.

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LNG terminalleri tam kapasiteyle çalışıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Türkiye’de karada iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bulunduğunu belirterek, “Bu terminaller 7 gün 24 saat emre amade olacak şekilde Türkiye’nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor” dedi.

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