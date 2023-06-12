Satış başarısıyla hedef 60 bine çıktı

Citroen’in Türkiye’de ilk 5 aylık satış başarısı Fransız markanın buraya olan ilgisini de artırdı. İstanbul’a ziyarette bulunan Citroen CEO’su Thierry Koskas, Türkiye’nin önemine vurgu yaparak daha fazla araç temini için kolları sıvadıklarını söyledi.

TAHSİSTE TÜRKİYE’YE AVANTAJ SAĞLAYACAĞIZ

İlk 5 aylık süreçte 24 bin adetlik satışa imza atan ve Citroen’in dünyada Fransa’dan sonra ikinci en büyük pazarı konumuna gelen Türkiye için memnuniyetini dile getiren Thierry Koskas, “Citroen markası için Fransa’dan sonra Türkiye’den büyük başka hiçbir pazar yok. Türkiye’ye tahsis ettiğimiz hacmi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bugün Türkiye’de bulunabilirlik sorunu var. Pek çok otomobil hattında aynı şey geçerli. Yani olmak istediğimiz düzeyde değiliz. Çok daha fazla otomobilimizin olmasını isterdik. Benim görevim, Citroen’in Türkiye’de daha fazla otomobile kavuşmasını sağlamak. Senenin ikinci kısmında, daha fazla otomobilin Türkiye’ye tahsis edileceğini göreceksiniz. Aslında bazı kararlar da verdik. C4 X’in üretildiği İspanya fabrikasında üretimi artıracağız ve bu doğrudan Türkiye’ye yarar sağlayacak. Üretim hacmini Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve belki diğer ülkeler arasında bölüştürdüğümüzde Türkiye’ye avantaj sağlayacağız. Çünkü Türkiye’deki operasyonlar başarılı ve talep yüksek” açıklamasını yaptı.

HAFİF TİCARİ İÇİN ÜRETİM YAPILABİLİR

Eski Citroen CEO’su Vincent Cobee’nin ’80 bin adet satış olursa üretim gündemimize gelir’ sözünü de değerlendiren yeni Citroen CEO’su Thierry Koskas, “Çok uzun konuşmayacağım bu konuda. Hafif ticari araç üretimi yapılabilir diye karar verildi. Citroën’in yararına olur denildi. Bunun geri kalanı için şu anda bir plan yok, gelecekte göreceğiz. Yani bu karar dışında başka bir yorum yapamıyorum. Yani duyurulan karar dışında başka bir açıklama yapamayacağım” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılı 5 ayda yakaladık

Geçen sene satışlarını 28 bin adetle kapattıklarını ve bu rakamı neredeyse ilk 5 ayda yakaladıklarını söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise, “24 bin adet satışa imza attık. Fransa merkezin bizi desteklemesi hedeflerimiz de yükseltti. Biz de 11 bin adet daha revize ederek 60 bin adetle yılı kapatmayı ön görüyoruz. Daha fazla teminde ise daha yukarı çıkmamız da söz konusu olabilir. Pazar ise bu tempoyla milyon adedi geçecek gibi görünse de biz temkinli yaklaşarak 900 bin adedin biraz üzerinde görüyoruz” diye konuştu.







