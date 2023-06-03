Sembol yapılar Türk firmalarına emanet

Türk müteahhitler, Rusya ile savaşta 1.5 yılı geride bırakan Ukrayna’nın yeniden imarında önemli projeler üstlendi. Ukrayna’nın çatışmalarda zarar gören sembollerinden İrpin Köprüsü bu yıl içinde eski haline dönecek. Yaklaşık 20 yıldır bu ülkede taahhüt işleri üstlenmeleri Türk inşaat şirketlerinin işini kolaylaştırıyor. Ukrayna’da yer alan Türk şirketler aynı zamanda çalıştıkları bölgelerdeki halka da destek sağlıyor. Bölgelerde yerel işletmelere ve personele istihdam sağlıyor.

İRPİN KÖPRÜSÜNÜ DE ONARACAĞIZ

Türk şirketleri inşaat ve restorasyon çalışmalarını Lviv, Zakarpattia, Ternopil, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kiev, Kharkiv, Poltava ve Kherson bölgelerinde aktif olarak sürdürüyor. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde sivil ve kritik altyapı tesislerinin onarımının sağlanmasına da öncelik veriyor. Ukrayna’nın toparlanmasındaki en kritik görevleri üstlenen Türk şirketlerin üstlendiği en dikkat çekici projelerden biri İrpin Köprüsü. Ukrayna halkı için savaşın sembollerinden biri haline gelen köprünün onarımının bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Türk şirketlerİ, savaş sonrası hasar alan Kremençuk şehrinde 400 milyon dolar değerinde köprü inşaatını üstlendi. Kiev bölgesinde ise köprülerin onarımı için toplamda 20 milyon dolarlık 3 pilot proje üstlenildi. Türk şirketler aynı zamanda ilerleyen dönemlerdeki Ukrayna altyapı projelerinde yer almak için de çalışmalarını sürdürüyor.















