​Sıfır otomobilde ÖTV düzenlemesi

Otomobil fiyatlarında bugün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle 40 bin liraya kadar indirim bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu.

Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

MATRAHLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek. Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

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HER DİLİMDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin sayısının artırılması ve güncellenmesi neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 450 bin liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin ila 40 bin lira arasında indirim yapılması bekleniyor.

YERLİ ÜRETİMİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Düzenlemeyi değerlendiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Tabii ki yerli üretim otomobilleri daha çok etkiliyor” dedi.

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FOTOĞRAF 40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler.. Toyota Corolla 1.5 Vision Mevcut fiyat: 404.250 Olası yeni fiyat: 381.903 Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - Mevcut fiyat: 421.750 Olası yeni fiyat: 398.431 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban - <br>Mevcut fiyat: 418.500 Olası yeni fiyat: 395.361 Fiat Egea Cross 1.0 Firefly<br>- Mevcut fiyat: 378.400 Olası yeni fiyat: 357.489<br> Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO - Mevcut fiyat: 349.000 Olası yeni fiyat: 310.444 Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic - Mevcut fiyat: 375.000 Olası yeni fiyat: 354.278 Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik - Mevcut fiyat: 326.918 Olası yeni fiyat: 290.816 Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - Mevcut fiyat: 332.142 Olası yeni fiyat: 295.460 Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik -<br>Mevcut fiyat: 326.918 Olası yeni fiyat: 290.816 Dacia Sandero 1.0 - Mevcut fiyat: 379.900 - Olası yeni fiyat: 358.794 Dacia Duster 1.0 - Mevcut fiyat: 386.900 - Olası yeni fiyat: 365.404 TL Honda Cıty 1.5L Benzin - Mevcut fiyat: 385.275 TL - Olası yeni fiyat : 363.809 TL Cıtroen C-Elysee - Mevcut fiyat: 410 bin TL - Olası fiyat indirimi: 382.222 TL Hyundai elantra 1.6 style - Mevcut fiyat: 419.414 - Olası yeni fiyat: 396.188 TL Citroen C3 1.2 Puretech - Mevcut fiyat: 352.000 - Olası yeni fiyat: 312.939 KIA Stonic 1.2L Manuel Cool - Mevcut fiyat: 354.900 - Olası yeni fiyat: 315.464 TL Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT - Mevcut fiyat: 345.250 - Olası yeni fiyat: 306.888 TL Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel vites - Mevcut fiyat: 371.500 TL - Olası yeni fiyat: 330.221 TL Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel vites - Mevcut fiyat: 394.700 TL - Olası yeni fiyat: 372.326 TL Opel Corsa 1.2 benzinli manuel vites - Mevcut fiyat: 379.900 TL - Olası yeni fiyat: 324.711 TL Volkswagen Polo 1.0 Manuel - Mevcut fiyat: 360.400 TL - Olası yeni fiyat: 320.355 TL Renault Megane Sedan 1.3 TCe joy paket - Mevcut fiyat: 407.000 TL -Olası yeni fiyat: 384.389 TL ​Seat Ibıza 1.0 Evo 80 Hp - Mevcut fiyat 339.000 TL - Olası yeni fiyat: 301.334 TL Nissan Juke 1.0 Tekna Manuel - Mevcut fiyat: 401.300 TL - Olası yeni fiyat: 379.005 TL Peugeot 208 1.2 benzinli manuel vites - Mevcut fiyat: 351.000 TL - Olası yeni fiyat: 311.999 TL Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor? Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi ile ortaya çıkan olası indirimler.. BiP'te paylaş

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Turgay Mersin

Yeni matrah dilimi stokçuluğu engeller

OYDER Başkanı Turgay Mersin, 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının önemli olduğunu söyledi. ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, “Daha önce bir araç yüzde 50’den yüzde 80’e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir” diye konuştu.

İkinci el piyasasında da fiyatlara yansıyacak

Matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulayan galerici Osman Güneş, "Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL'de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir" diye konuştu.

Yerli Hyundai'lerde yüzde 11'e varan düşüş