​Sıfır otomobilde ÖTV düzenlemesi

2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri 3’ten 5’e çıkarıldı. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3’ten 5’e çıkarıldı. ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı.
Otomobil fiyatlarında bugün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle 40 bin liraya kadar indirim bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu.
Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.
MATRAHLAR YENİDEN BELİRLENDİ
Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek. Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.
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HER DİLİMDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin sayısının artırılması ve güncellenmesi neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 450 bin liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin ila 40 bin lira arasında indirim yapılması bekleniyor.
YERLİ ÜRETİMİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR
Düzenlemeyi değerlendiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Tabii ki yerli üretim otomobilleri daha çok etkiliyor” dedi.
OYDER Başkanı Turgay Mersin, 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının önemli olduğunu söyledi. ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, “Daha önce bir araç yüzde 50’den yüzde 80’e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir” diye konuştu.
İkinci el piyasasında da fiyatlara yansıyacak
Matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulayan galerici Osman Güneş, "Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL'de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir" diye konuştu.
Yerli Hyundai'lerde yüzde 11'e varan düşüş
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni uygulamayla ÖTV matrahında ara baremlerin konulmuş olmasının, sert fiyat acbelirterek, “Özellikle yerli ürettiğimiz i20 ve BAYON gibi modellerimizde yüzde 80’lik vergi dilimine giren bazı donanımlar şu an yüzde 60 ve 70’lik dilimde yer alıyor. Bu değişiklik sonrası bu modellerimizin fiyatlarında yüzde 6 ile yüzde 11 arasında düşüş oldu” dedi.