SİHA mühimmatı TÜBİTAK'tan

IDEF Savunma Sanayi Fuarı’nın üçüncü gününde de sektör temsilcileri alana akın ederken, önemli anlaşmalara imza atıldı. Savunma alanında iş yapan sektör temsilcilerine 140 milyon liralık kredi imkanı sağlanırken, ASELSAN ve ASFAT arasında 40,3 milyon avroluk işbirliği anlaşması imzalandı. SİHA’ların mühhimatlarını ise TÜBİTAK tedarik edecek.

OKUMUŞ: İŞİMİZ MÜHİMMAT ÜRETMEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği mühimmatları fuarda sergiledi. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, kuruluşun bugüne kadar geliştirdiği bütün mühimmatların İHA’larda kullanılması için çalıştıklarını aktardı. Okumuş, “Gökçe ve Gözde isimli güdüm kitleri savaş uçaklarının yanı sıra SİHA’larda da kullanılabilecek. Gözde bu yıl içinde, Gökçe de 2022’de tamamlanacak” dedi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi projelerine verilecek destekleri onayladı.

SAVUNMA YATIRIMINA KREDİ DESTEĞİ

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında kredi başvurusunda bulunan firmalarla kredi protokolleri imzalandı. Program kapsamında 2 yılda 33 firmaya 230 milyon lira kredi kullandırıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalayacağız. 33 firmamıza değeri 230 milyon lirayı bulan kredi kullandırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Demir, ayrıca 2021 yılı kredi kullanımı için de 37 firma tarafından kredi başvurusunda bulunulduğunu ifade etti.

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ASELSAN VE ASFAT'TAN 40,3 MİLYON AVROLUK İŞBİRLİĞİ İMZASI

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40,3 milyon avroluk sözleşme imzalandı. Açıklamada, “Bu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur” ifadelerine yer verildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, “Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir” değerlendirmesi yapıldı.

100 MİLYON $ İHRACAT HEDEFİ

ROKETSAN’ın SUNGUR ve HİSAR hava savunma sistemleri, İHA’ların kullanabileceği uzun menzilli füzeler, karadan karaya topçu sistemlerinin kullanabileceği lazer güdümlü füzeler arasında yer alıyor. Ürünlerin büyük çoğunluğunun TSK envanterinde bulunduğunu aktaran Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar,

dedi.

EMNİYETTEN KRİMİNAL STAND

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) fuarda operasyonlarda kullanılan yerli ve milli araçları ile kriminal anlamda çalışmalarını sergiliyor. Emniyet mensupları uyuşturucu profilleme, parmak izi sistemi, belge sahteciliği ve bomba imha uzmanlığı hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi. Standda uzaktan bombaya müdahale edebilen kara ve hava araçları, yeraltı tespit robotu, EDS robotu ve lazerli dron sistemi de sergilendi.

LASTİKLER YERLİ PETLAS’TAN

Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor. Son 6 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki hızlı gelişime ayak uydurduklarını belirten AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, sergilenen araçlardaki lastiklerin hepsini Türkiye’de yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade ederken, havacılık alanında kullanılacak lastikleri de Türkiye’deki otoriteler tarafından onaylı bir ürün olarak uçak altında kullandırmaya başlayacaklarını ifade etti.

ALKAR R8 GÖRÜCÜYE ÇIKTI