Sinpaş YTS’den reklam atağı: Gerçek hayatlardan ilham alan 4 yeni filmi yayında

17:1019/09/2025, Cuma
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı

Türkiye genelinde tasarrufa dayalı faizsiz finansman modeliyle öne çıkan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), çok ses getiren Oktay Kaynarca’lı reklam serisinin devamını 4 yeni kısa filmle ekranlara taşıdı. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan ve farklı şehirlerden karakterlerin yer aldığı bu filmler, tasarrufla ev ve araba sahibi olma sürecini samimi, anlaşılır ve güven veren bir dille anlatıyor.

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelleriyle öne çıkan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), büyük ilgi gören Oktay Kaynarca’lı reklam serisinin devamı niteliğindeki 4 yeni filmi izleyiciyle buluşturdu. Rize, Adana, Diyarbakır ve İzmir’den hayatın içinden karakterlerle kurgulanan yeni filmler, tasarrufla ev ve araba sahibi olmanın samimi ve gerçekçi anlatımını ekranlara taşıyor. İzleyiciye güven veren, anlaşılır ve sıcak mesajlarıyla öne çıkan yeni seri, eş zamanlı olarak dijital platformlarda ve ulusal TV kanallarında yayınlanmaya başladı.

Gerçek hayatlardan ilham alan senaryolar

Senaryo kurgusu ve oyuncu seçimleriyle gerçek hayat hikayelerinden esinlenen filmler, yalnızca satış odaklı bir yaklaşım sunmuyor; aynı zamanda tasarrufa dayalı finansman modelini daha geniş kitlelere anlatma misyonunu da üstleniyor.

Türkiye genelinde güven ve erişilebilirlik

47 şehirde 83 şube ile hizmet veren Sinpaş YTS, her gelir grubundan bireyin tasarrufla ve faizsiz şekilde ev, araba ya da iş yeri sahibi olmasını mümkün kılan finansman modeliyle dikkat çekiyor. Yeni reklam serisi, “5 ayda teslim”, “Kira öder gibi taksitli ödeme” ve “Bankasız, faizsiz, kişiye özel ödeme planları” gibi avantajları, sade ve doğal bir dille izleyiciye aktarıyor.

