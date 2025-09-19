Sinpaş YTS’den reklam atağı: Gerçek hayatlardan ilham alan 4 yeni filmi yayında

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelleriyle öne çıkan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), büyük ilgi gören Oktay Kaynarca’lı reklam serisinin devamı niteliğindeki 4 yeni filmi izleyiciyle buluşturdu. Rize, Adana, Diyarbakır ve İzmir’den hayatın içinden karakterlerle kurgulanan yeni filmler, tasarrufla ev ve araba sahibi olmanın samimi ve gerçekçi anlatımını ekranlara taşıyor. İzleyiciye güven veren, anlaşılır ve sıcak mesajlarıyla öne çıkan yeni seri, eş zamanlı olarak dijital platformlarda ve ulusal TV kanallarında yayınlanmaya başladı.

Gerçek hayatlardan ilham alan senaryolar

Senaryo kurgusu ve oyuncu seçimleriyle gerçek hayat hikayelerinden esinlenen filmler, yalnızca satış odaklı bir yaklaşım sunmuyor; aynı zamanda tasarrufa dayalı finansman modelini daha geniş kitlelere anlatma misyonunu da üstleniyor.

Türkiye genelinde güven ve erişilebilirlik