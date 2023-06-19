Skyworth batarya üretimine geliyor

Ulu Motor distribütörlüğü ile Türkiye pazarına çok hızlı bir giriş yapan ve Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılanan Skywell’in üreticisi Skyworth yaptığı işler ve yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sene Çin’in Jiangsu eyaletinde 1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan marka, bu hamle ile küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran markanın 2023 yılı hedefi ise 170 milyon dolarlık batarya üretmek.

İHRACAT KAPISI OLACAK

Ulubaş, Türkiye’de batarya geliştirme ve üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya varılması ile ilgili olarak, “Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak. 1,2 MW’lık bir tesis olacak. Henüz yeri belli değil. Bakanlıklarla teşvik ve yer üzerinde çalışıyoruz. Limana ve otomobil üretimine yakın noktalar üzerinde duruyoruz. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni modellerinin de Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

8 DAKİKADA ARAÇ ŞARJI İÇİN AR-GE ÇALIŞMASI

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba ise Skywell’in performansını arttırmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek “Yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Skywell ET5 LR’da 800V+4C süper hızlı yeni şarj teknolojisine sahip olacak, şarj gücü 120 kW’den 480 kW’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede yakıtlı otomobiller arasındaki dolum süresi farkını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çin’de en yükseği 860V yazılımla bataryalara sahip araçlar üretilmekte ve ülkede üretilen araçların yüzde 23’ü elektrikli araç kategorisinde. İlerleyen yıllarda bu rakamın yüzde 50 olması planlanıyor” açıklamasını yaptı.

Araç üretimi gündemde

Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında da konuşan Wu Longba “Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda çok yakın çalışıyoruz. Birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardık. Bununla ilgili olarak fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Türkiye, Çin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız. Ayrıca Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk. Tüm bu süreçler için zaman içinde Ulu Motor ile farklı iş ortaklıklarımız olacak. İsteğimiz Türkiye’nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak” şeklinde konuştu. Skyworth Çin’de BMW ve Mercedes’in bataryalarını tedarik ediyor. Türkiye’de kurulacak tesiste ise Avrupa’nın ihtiyacı olan bataryaların modül ve paketlemesi yapılacak.







