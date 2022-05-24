Fahiş kira artışıyla ilgili harekete geçildi: İlk toplantı bu akşam
Piyasadaki fahiş kira fiyatlarının ardından hükümet harekete geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanlığından yetkililer, kira artışlarıyla ilgili saat 19.00'da toplantı yapacak.
Piyasadaki fahiş kira fiyatlarının ardından hükümet harekete geçiyor. Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanlığından yetkililer, kira artışlarıyla ilgili saat 19.00'da toplantı yapacak.
HOLLANDA MODELİ GÖRÜŞÜLECEK
Kira zamlarının ardından tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde. Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu.
Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.