Sosyal korumaya 4,9 trilyon harcadık

Sosyal korumaya 4,9 trilyon harcadık

04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Koruma İstatistikleri 2024 verilerini yayımladı. Buna göre sosyal koruma harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artarak 4 trilyon 964 milyar 532 milyon liraya yükseldi.

EN BÜYÜK YARDIM YAŞLILARA YAPILDI

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 2 trilyon 276 milyar 594 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 1 trilyon 528 milyar 756 milyon lira ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2024'te yüzde 11,1 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ile yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü.

ŞARTLI YARDIMDA ASLAN PAYI AİLENİN

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 11,3'ü şartlı olarak sağlandı. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 51,2 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 19,3 ile engelli ve malul yardımları, yüzde 12,3 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti. Sosyal koruma kapsamında emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı alan kişi sayısı yüzde 3,5 artışla 2024'te 17 milyon 477 bin kişiye, sosyal koruma kapsamında maaş yardımı alan sayısı ise 2024'te 18 milyon 344 bine ulaştı.



#Toplum
#Sosyal koruma
#ekonomi
