T10F tek şarjla İzmir'e gidiyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışa çıkardığı ikinci modeli T10F, menzil verimliliğini düzenlediği test sürüşüyle ispatladı. Otomotiv medyasını yer aldığı sürüş etkinliğinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İzmir Konak Meydanı arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi otoyol koşullarında tek şarjla tamamlamayı başardı.

MAKSİMUM HIZI 177 KİLOMETRE

Yeni Şafak Gazetesi olarak katıldığımız test sürüşünde Sabiha Gökçen’den aldığımız T10F’leri TEM Otoyolu’nunu takip ederek Osmangazi Köprüsü’nden İzmir’e giden rotayı takip ettik. Otoyol koşullarında kullandığımız milli otomobilimiz 177 kilometre maksimum hıza ulaşabilirken, 110 kilometre sabit hızla verimliliğin doruklarına ulaştı. Uzun yol tüketimi ara ara 100 kilometrede 16 kWh’a düşen T10F’in klima ve medya eğlence sistemi tüketimleri de dahil olmak üzere tüm fonksiyonlarını aktif şekilde kullandık. Buna rağmen tüketim değerleri virgülle ifade edilebilecek şekilde ekrana yansıdı. İzmir’e vardığımızda ekrana yansıyan tüketim değeri ise 19 kWh oldu.

LÜKS HİSSİYATINI ZİRVEYE ÇIKARDI

T10X tecrübesiyle T10F’i tasarlayan yerli mühendisler 0.23’lük sürtünme katsayısıyla zirveye oynarken, milli otomobilin lüks hissiyatını ise kullandığı malzemelerle destekledi. Deri kaplı koltuklardan cam tavana kadar birçok detaya sahip T10F’te, koltuk ısıtma, konfor ve güvenlik sistemleri de sürücü ve yolcuyu baştan ayağa kadar rahat ettirme ve koruma üzerine tasarlanmış. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan bir cihaz. Bir başka ifadeyle, Avrupa’nın en güvenli 3 aracından biri. Sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellenebilen bir araç olma özelliğini de barındırıyor.

EN ÇOK SATAN URLA RENGİ OLDU

T10F’in 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. Bu cihaz, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu. T10F, 505 litrelik bir bagaj hacmine sahip. T10F'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 878 bin lira.















