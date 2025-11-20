Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomotiv devinde kritik hata: 256 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devinde kritik hata: 256 bin aracını geri çağırıyor

17:0720/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Japon otomotiv üreticisi Honda, akılalmaz bir hata ile gündeme geldi. 2023–2025 yılları arasında üretilen Accord Hybrid modellerinde tespit edilen yazılım hatası nedeniyle araçların sürüş sırasında güç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Şirket, 256 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Honda, ABD’de 256 binden fazla Accord Hybrid aracını tehlikeli bir yazılım arızası nedeniyle geri çağırma programına aldı.

2023-2025 model yıllarını kapsayan geri çağırma, entegre kontrol modülü (ICM) yazılımındaki bir hata nedeniyle araçların hareket halinde iken güç kaybetme riski taşıdığı belirlenince başlatıldı.

ANİDEN DEVRE DIŞI KALIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.

Honda, problemin tedarikçi firmanın yanlış yazılım programlamasından kaynaklandığını ve ICM’ye eklenen yeni fonksiyonların elektrik yükünü artırarak sorunu daha da ağırlaştırdığını belirtti. Bu da yazılımın elektriksel parazitleri yanlış yorumlamasına yol açtı.

Şirket, bayilerin yazılımı ücretsiz olarak güncelleyeceğini duyurdu.

#Honda
#araba
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua