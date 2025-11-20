Otomotiv devinde kritik hata: 256 bin aracını geri çağırıyor

ANİDEN DEVRE DIŞI KALIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.