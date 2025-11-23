Togg T10F şov yaptı: Tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e

Togg’un T10F modelini test eden Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul’dan İzmir’e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya’da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F’i ve X’i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu" dedi.