Tesla’nın "en ucuz" modeli Türkiye’de: Fiyat tablosu ve satışa çıkacağı saat belli oldu

Elektrikli otomobil devinin otomotiv pazarındaki en stratejik hamlesi resmen Türkiye'de... Uzun süredir beklenen ve markanın küresel çapta "en uygun fiyatlı" seçeneği olarak bilinen Tesla Model Y Standard, bugün itibarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Saat 18:30’da sipariş ekranlarının açılacağı duyurulan aracın fiyat tablosu merakla beklenirken WLTP standartlarında sunduğu 534 km menzil ve en güncel AI4 otonom sürüş donanımıyla da segmentinde fark yaratmayı hedefleyen Model Y Standard, şu an itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki mağazalarda sergilenmeye başlandı bile. İşte detaylar.

1 /6 Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor. Markanın küresel çapta "en ulaşılabilir" seçeneği olarak bilinen Model Y Standard, Türkiye’ye giriş yaptı. Elektrikli araç tutkunlarının uzun süredir beklediği bu model, hem fiyat avantajı hem de donanım özellikleriyle rekabeti kızıştıracak.

2 /6 SATIŞLAR BU AKŞAM BAŞLIYOR

Tesla Türkiye’den yapılan resmi açıklamaya göre; Model Y Standard versiyonu bugün saat 18:30 itibarıyla resmi web sitesi üzerinden siparişe açılıyor. Araç sadece online siparişe açılmakla kalmadı, aynı zamanda fiziksel mağazalarda da sergilenmeye başlandı.

3 /6 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu olan fiyatlandırma netleşti. Model Y Standard, segmentindeki rakiplerini zorlayacak bir fiyat etiketiyle geliyor.

Aracın vergisiz ve vergili fiyat tablosu şu şekilde: Matrahsız (Vergisiz) Fiyat: 1.525.000 TL Satış Fiyatı (ÖTV + KDV Dahil): 2.349.300 TL

ÖTV ve KDV eklendiğinde yaklaşık 2.3 milyon TL seviyesinde anahtar teslim fiyatı sunan modelin ilk teslimatlarının, Aralık ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

4 /6 NEREDE İNCELENİR?

Yeni Model Y Standard'ı yakından görmek, iç hacmini ve malzeme kalitesini incelemek isteyenler için araçlar Türkiye'nin en işlek noktalarındaki showroomlarda yerini aldı. Aracı görebileceğiniz lokasyonlar: İstanbul: Kanyon AVM, Meydan AVM, Akbatı AVM ve Kağıthane (Servis/Showroom) Ankara: Armada AVM İzmir: Tesla Center Bayraklı

5 /6 Sadece bakmak yetmez, "Tesla deneyimini yaşamak istiyorum" diyorsanız takvimlerinizi işaretleyin. Tesla Model Y Standard için test sürüşü kayıtları 22 Kasım Cumartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak.



