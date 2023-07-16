Tahıl koridorunda son gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koridorun devamlılığının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı mevkidaşı Zelenski’yi ağırlayan Erdoğan koridorla ilgili “Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki, bu iki ayda bir değil, hiç olmazsa en azından üç ayda bir olması gibi bir beklentimiz var.” ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma son olarak mayısta 2 ay uzatılmıştı.