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Ekonomi

Tahıl koridorunda son gün

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, sonuncusu mayıs ayında olmak üzere 4 kez uzatıldı. Son uzatmanın tarihi yarın dolarken, Türkiye sürenin bir kez daha uzatılması için bütün gücüyle çalışıyor.

Canberk Doğan
04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

BM ve AB gibi birçok uluslararası örgüt tarafından da desteklenen Tahıl Koridoru, gıda fiyatlarının düşerek istikrara kavuşmasına yardımcı oldu.


ERDOĞAN’DAN YOĞUN MESAİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koridorun devamlılığının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı mevkidaşı Zelenski’yi ağırlayan Erdoğan koridorla ilgili “Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki, bu iki ayda bir değil, hiç olmazsa en azından üç ayda bir olması gibi bir beklentimiz var.” ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma son olarak mayısta 2 ay uzatılmıştı.


#Tahıl Koridoru
#anlaşma
#Recep Tayyip Erdoğan
10 dakika önce
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