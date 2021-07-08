Ekonomi Tarım Bakanından milletvekillerine sunum Sözleşmeli üretime öncelikli destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Bakanı’ndan milletvekillerine sunum: Sözleşmeli üretime öncelikli destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretim yapanlara desteklerde öncelik verileceğini söyledi. Pakdemirli, hayvan ithalatına ihtiyaç olmadığını duyurdu.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Tarım Bakanı’ndan milletvekillerine sunum​: Sözleşmeli üretime öncelikli destek
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’de bakanlarla istişare toplantılarının ikincisi dün yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında 3 saat süren toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli
  • Sunumunda, “Sözleşmeli Üretim Tarım Kanunu”nda yapılacak değişiklikleri anlatan Bakan Pakdemirli, değişiklikle çiftçilere pazarlama sorununun yaşatılmaması ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesinin amaçlandığını açıkladı.

İTHALATA İHTİYAÇ YOK

Sanayicinin istediği miktar ve kalitede ham maddenin de temin edilebileceğini vurgulayan Pakdemirli, sözleşmeli üretim yapanlara desteklerde öncelik verileceğini duyurdu. Pakdemirli, hayvan ithalatına ilişkin bir soruya, "Hayvan ithaline ihtiyacımız yok. Pandemi nedeniyle ithalat hamlesini minimumda tutuyoruz" yanıtını verdi.

Tarımdaki yalanlara rakamlarla cevap

  • Toplantıda “Kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler” isimli 33 başlıktan oluşan kitapçık da dağıtıldı. Kitapçıktaki iddialar ve gerçeklerin bazıları şöyle:
  • İddia: Üreticiye yeterli destek verilmiyor.
  • Gerçek: 2002’de 1,8 milyar TL olan destekleme bütçesini 2020’de yüzde 36.7 artışla 22 milyar TL’ye yükselttik. 2003-2020 döneminde toplam 154,6 milyar TL ödeme yaptık.
  • İddia: Tarımsal destekler kırsala ulaşmıyor.
  • Gerçek: Kırsal Kalkınma Alanında 30 bin proje ve 200 bin yurttaşımıza istihdam sağladık.
  • İddia: Gıda denetimi önemsenmiyor.
  • Gerçek: Gıda denetimlerini yılda 1 milyonun üzerine çıkardık.
  • İddia: Bitkisel üretimimiz azalıyor.
  • Gerçek: Bitkisel üretimimiz yüzde 25 arttı.
  • İddia: Nişasta bazlı şeker nedeniyle pancar şekeri üretimi azaldı.
  • Gerçek: Halkımızın tükettiği şekerin yüzde 97.5’i pancardan elde edilmektedir.
  • İddia: Türkiye un ithal eder duruma geldi.
  • Gerçek: Buğday mamulleri ihracatında ülkemiz, 2002 yılında dünyada 11.sırada iken, 2005 yılından beri 1. sırada yer almaktadır.
  • İddia: Ülkemiz, saman ithalatına muhtaç halde.
  • Gerçek: Saman üretimi yıllık 25 milyon ton.
  • İddia: Girdi maliyetleri desteklenmiyor.
  • Gerçek: Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık. Mazot maliyetinin yüzde 50’sini karşılıyoruz.
  • İddia: Tohumculukta dışa bağımlı hale geldik.
  • Gerçek: Tohumluk üretimimiz son 17 yılda 8 kat arttı. 85 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.
  • İddia: Ülkemiz bitki gen kaynakları ve mirasımız korunmuyor.
  • Gerçek: Tohum Gen Bankalarımızda gelecek nesiller için tohumlarımızı koruyoruz. İzmir’deki Ulusal Gen Bankasında 3 bin 339 türe ait 55 bin 429, Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankasında ise bin 127 türe ait yaklaşık 59 bin 919 tohum örneği korunmaktadır.
  • İddia: Hayvan varlığımız sürekli azalıyor.
  • Gerçek: AB ülkeleri arasında toplam hayvan varlığı sayısında lider konumdayız.
  • İddia: Orman yangınlarına müdahale edilemiyor.
  • Gerçek: İlk müdahale süresini 40'tan 12 dakikaya düşürdük. 776 ad kuleden 24 saat gözetliyoruz.
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