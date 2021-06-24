​Tarıma sanal pazar desteği​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuraklık ve salgın nedeniyle tarımda yaşanabilecek muhtemel sorunlara tedbir alınacağını açıklaması sonrası kamu iştirak şirketi PttAVM’den de konuya ilişkin destek geldi. PttAVM.com’un CEO’su Hakan Çevikoğlu, “Devletimizin tarım alanında atacağı ve vereceği görevlere hazırız. Daha önce başardığımız gibi şimdi de fahiş fiyatla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
YAPTIK, YİNE YAPARIZ
- Daha önce tanzim satışlarda önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Çevikoğlu, “Türk çiftçisinin göz bebeği ürünlerini platformumuz üzerinden uygun koşullarda vatandaşımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türk çiftçisinin birçok ürününün doğrudan vatandaşa ulaştırabildiklerini aktaran Çevikoğlu, “Halihazırda TMO’nun pirinç, nohut, yeşil mercimek, fındık, fındık ezmesi, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi ürünlerini vatandaşın evine kadar götürebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.