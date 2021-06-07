Ekonomi Tarıma yüksek teknolojik çözümler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarıma yüksek teknolojik çözümler

Tarımda, veriye dayalı, karar vermeyi kolaylaştıran araçların geliştirilmesinde, yapay zeka algoritmalarından faydalanılıyor. Dijital teknolojiler sayesinde, bitki ve hayvan zararlıları ve hastalıkları hakkında erken uyarı sistemleri kurulabiliyor. Değer zincirleri boyunca üretim, işleme, depolama ve dağıtım ağı izlenebiliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarıma yüksek teknolojik çözümler
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Tarımda teknoloji kullanımı kırsalda üretkenliğin ve gelirin artmasına, geçim koşullarının iyileşmesine katkıda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yılı “Tarımda Dijitalleşme Yılı” olarak belirlemişti. Bakanlığın yönlendirici ve teşvik edici projeleri ile toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat ve depolamaya yönelik modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AKILLI TARIM UZMANI YETİŞECEK

“Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi” ile “Akıllı Tarım Platformu” da kurulurken bu yıl içerisinde akıllı tarım uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik çalışma da başlatılacak. Teknoloji desteğiyle işletmelerde toprak ve nem sensörleri, bilgisayar destekli sulama ve sağım sistemi, sürü yönetim yazılımı, hayvanlarda kızgınlık takibi, yem karma ve dağıtma takibi yapılabiliyor. Tavukçuluk işletmesinde de otomatik yemleme ve sulama, ısı reseptörleri ve fanlı serinletme, otomatik gübre toplama, su arıtma, üretim takip yazılımı kullanılıyor. Arıcılıkta kovan sıcaklığının uzaktan takip edilebildiği uygulamalar ile su ürünleri yetiştiriciliğinde, su sıcaklığı, pH, tuzluluk ve iletkenlik ölçüm sensörlerinin kullanıldığı bilgisayar destekli sistemler bulunuyor. Bir sulama tesisinde, her bir parselin doğru zamanda ve doğru miktarda su alabilmesi için sulama planlaması bilgisayar tarafından yapılarak bu parsellere otomatik olarak su veriliyor.

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