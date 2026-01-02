Tarlada yetişti borsada değerlendi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 2025 yılında 123,6 milyar liralık hacme ve 9,9 milyon tonluk işlem miktarına ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Faaliyete geçtiği 6,5 yılda toplam 57,3 milyon ton ürünün el değiştirdiği piyasada, 7 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 5,46 milyar TL’lik günlük işlem hacmiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Başta buğday, mısır ve arpa olmak üzere 15 farklı ürünün işlem gördüğü TÜRİB’de, kuru üzümün de yelpazeye eklenmesiyle seçenekler daha da genişledi.

Erişilen güçlü altyapı, borsadaki getiri oranlarını da yukarı taşıdı. 2025 yılını yüzde 51,90’lık çarpıcı bir yükselişle 6 bin 666 puandan kapatan Arpa Endeksi TÜRİB’de yatırımcısına en fazla getiriyi sundu. Onu yüzde 31,64’lük kazançla Mısır 2. Sınıf Endeksi takip etti. Üçüncü sırada yüzde 30,77 ile Mısır Endeksi yer aldı. Buğday Ekmeklik Endeksi de yüzde 29,61’lik artışla elde edilen başarıyı destekledi. Tarımsal ürünlerin finansal birer enstrüman olarak kazandırmaya devam etmesiyle birlikte borsanın gelecek vizyonu da netleşti. TÜRİB, hayata geçireceği projelerle artık yerel bir platform olmanın ötesine geçerek uluslararası oyuncu olmaya hazırlanıyor. Planlamalar doğrultusunda, 2026 yılının ilk çeyreğinde döviz cinsinden işlem yapılacak Uluslararası Ürün Piyasası faaliyete başlayacak. Yılın ikinci yarısında ise risk yönetimi imkanı sunacak Vadeli İşlem Piyasası’nın devreye alınması öngörülüyor. Ayrıca katılım finansına uygun Teverruk Piyasası ile tarım sektörüne yeni fon kaynakları sağlanması hedefleniyor. Yeni piyasalar sayesinde çiftçiler, sanayiciler ve yatırımcılar için hem çok daha şeffaf hem de sürdürülebilir bir tarım ticareti dönemi başlayacak.