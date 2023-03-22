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Ekonomi

Teknik’te küresel yükseliş

THY Teknik, 2022’yi yüksek bir performansla kapattı. Küresel pazardaki payını yüzde 1,9’e yüksel-ten şirket, geçen yıl 1,4 milyar dolar gelir elde etti.

Yasin Yılmaz
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat.

Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat.

Küresel uçak bakım-onarım (MRO) sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., tarihindeki en yüksek gelire ulaştı. 2022 yılına ait finansal raporlarını açıklayan şirket, bir önceki yıla oranla yüzde 37 büyüme sağlayarak 1,42 milyar ABD Doları gelir elde etti, pazar payını da yüzde 1,9’a çıkardı. 649 uçağa üs bakım hizmeti de sağlayan THY Teknik, 221 iniş takımına ve 119.950 komponente bakım-onarım hizmeti sundu.

ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Havacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda her yıl kabiliyetlerine yenilerini ekleyen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2022 yılında birçok yeni başarıya imza attı. Yıl içerisinde, Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçak tipleri özelinde ilk üs bakım operasyonlarını tamamlayan şirket, Boeing 777-300ER iniş takımları üzerindeki ilk bakım işlemini de aynı yıl içerisinde gerçekleştirdi. 2022 yılında 1.193 adet uçak parça numarasını kabiliyetine katan MRO lideri, yetkinliklerini ve müşterilerine sunmakta olduğu hizmet yelpazesini genişletti.

BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTIK

Şirketin 2022 yılı performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “2022 yılını, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi, 1,42 milyar ABD Doları gelir ve 119 milyon ABD Doları operasyonel kâr ile kapatarak, şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



#Türk Hava Yolları
#Ekonomi
#Ahmet Bolat
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