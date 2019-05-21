THY 86 yaşında

Türkiye’nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları gökyüzündeki 86. yılını kutluyor. Operasyonlarına ilk olarak, “Devlet Hava Yolları İşletmesi” adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı‘nda başlayan Türk Hava Yolları 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurtdışı seferini 1947 yılında, Ankara - İstanbul - Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. Altmışlı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurtdışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan bayrak taşıyıcı, henüz o yıllarda Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlaması ile Türk Hava Yolları’nın başarı yolculuğu da hız kazandı.

‘ONUR DUYUYORUZ’

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de twitter hesabından yaptığı açıklama ile, “Tam 86 yıl önce; 5 uçak ve 24 çalışan ile bu topraklarda başlayan gurur yolculuğumuz bugün 336 uçak ve 50 bin çalışan ile 124 ülkede devam ediyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan onur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı.

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Uçuş ağını 2019 yılı itibarıyla 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten, yılda 75 milyonun üzerinde yolcu taşıyan bayrak taşıyıcı, 6 Nisan tarihi itibarıyla yeni evi İstanbul Havalimanı’na taşınarak daha güçlü bir yükseliş için büyük bir başlangıç yaptı. Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan ve operasyonlarını küresel havacılığın yeni merkezi İstanbul Havalimanı’nda sürdüren Türk Hava Yolları 86. yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi olma yolculuğunu sürdürüyor.