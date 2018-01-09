THY bir rekor daha kırdı

THY'nin Ocak-Aralık 2017 trafik verilerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 2016'da 62,8 milyon olan toplam yolcu sayısının, geçen yıl yüzde 9,3 artışla 68,6 milyon olarak gerçekleştiği, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 10,4, dış hatlarda ise yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak-Aralık 2016 dönemine kıyasla yüzde 3,5 artış gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, yolcu doluluk oranının 4,7 puanlık artış ile yüzde 79,1 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 2017'ye ilişkin diğer trafik sonuçları şöyle sıralandı:

Toplam arz edilen koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2016 döneminde 170,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,6 artarak 173,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7,8 artmış, dış hat uçuşlarda yüzde 0,7 artmıştır.

REKLAM

Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2016 döneminde 126,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7,9 artarak 136,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 10,3, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,5 oranındadır. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Aralık 2016 döneminde 464 bin 247 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 469 bin 552 olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan kargo-posta, Ocak-Aralık 2016 döneminde 894 bin 304 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 25,5 artışla 1 milyon 122 bin 697 tona yükselmiştir.

2016 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 334 iken, 2017 Aralık ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 223'e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 87'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 13'ten 16'ya yükselmiştir.

REKLAM

EKONOMİ Bitcoinde şok düşüş

EKONOMİ Kadroya giremeyen taşerona umut

EKONOMİ Çöpe attığı kağıtla zengin oldu