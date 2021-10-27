Ticaret Bakanı Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'in başörtüsü konusunda ikircikli tutumunu görüntülerle ortaya koydu

Cumhurbaşkanı TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilkeve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in başörtüsü konusunda çelişen ifadelerini de görüntülerle ortaya koydu.



