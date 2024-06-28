Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yetki belgesi almadan taşınmaz ticaretinde bulunan emlak işletmelerine büyük ceza

Bu kapsamda ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, ilgili Yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına; ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, • İlana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama, yükümlülükleri getirilmişti.