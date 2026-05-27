Ticari uyuşmazlığa hızlı çözüm

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak Tahkim Daire Başkanlığı ile birlikte, ticari uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan daha hızlı çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Yeni yapılanmayla birlikte Türkiye’nin, uluslararası yatırımcılar açısından daha güvenli ve öngörülebilir bir hukuk merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü altında oluşturulacak yeni daire başkanlığı, ulusal ve uluslararası tahkim uygulamalarını yakından takip edecek. Özellikle ihracat, ithalat, sigorta ve büyük ölçekli ticari sözleşmelerdeki uyuşmazlıkların kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

HUKUK GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin son yıllarda yabancı yatırım çekme politikalarında “hukuk güvenliği” başlığını daha fazla öne çıkardığını belirterek, bu kapsamda tahkim sisteminin güçlendirilmesinin kritik önemde görüldüğünü ifade etti. Kaynaklar, bölgesel krizlerin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde Türkiye’nin yatırımcılar açısından bir “güvenli liman” olarak konumlandırılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının planlandığını aktardı.

GÖZLEMLER RAPORLANACAK

Yeni kurulacak başkanlığın, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal tahkim merkezlerini düzenli olarak takip edeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin gözlem ve değerlendirmeleri raporlayacağı öğrenildi. Aynı zamanda sistemde yaşanan aksaklıklara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve tahkim süreçlerinin daha etkin işlemesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılması planlanıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLİR SİSTEM

Öngörülebilir hukuk sistemi açısından yeni düzenlemelerin gündemde olduğu belirtilirken, tahkim mekanizmasının uzun süren ticari davaların yükünü azaltması, tarafların uyuşmazlıklarını daha kısa sürede sonuçlandırması ve ekonomik ilişkilerde güven ortamını güçlendirmesi bekleniyor. Kurulan yeni yapının, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan “tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması” hedefi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında öngörülen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılması hedeflerini de somut biçimde uygulamaya taşıyacağı ifade ediliyor.

Hedef bölgesel tahkim merkezi olmak

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin yalnızca iç piyasadaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde değil, bölgesel ölçekte de etkin bir tahkim merkezi haline gelmesini hedeflediğini vurguladı. Bu kapsamda yeni dönemde tahkim uygulamalarında ülke genelinde standart oluşturulması, uluslararası yatırımcıların beklentilerine uygun hukuki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.







