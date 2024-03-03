Togg için sıfır faizli kredi

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı.

3 AVANTAJLI PAKET SUNULDU

Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği kullanıcıların ilgisine sunuldu. Bu kampanyayı tercih edenler aylık 29 bin 167 lira ödeme yapacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

T10X'LER 2 AYDA TESLİM

T10X’in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu cihazların bedelinin yüzde 50’sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı bulunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Ayrıca Togg, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

SİPARİŞLER TRUMORE ÜZERİNDEN ALINIYOR

Teknoloji ve Konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğinde 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğinde ise 1 milyon 718 bin liraya sipariş edilebiliyor. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşiyor.







