|
Ekonomi

Togg için sıfır faizli kredi

Türkiye'nin otomobili Togg, T10X V2 uzun menzil modeli için siparişi verene sıfır faizli 12 ay taksitli 350 bin liralık finansman desteği sağlanacak. 24 ay taksitli seçenekte ise yüzde 1,99 faizle 575 bin liralık destek sunuluyor.

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:32 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı.

3 AVANTAJLI PAKET SUNULDU

Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği kullanıcıların ilgisine sunuldu. Bu kampanyayı tercih edenler aylık 29 bin 167 lira ödeme yapacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

T10X'LER 2 AYDA TESLİM

T10X’in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu cihazların bedelinin yüzde 50’sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı bulunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Ayrıca Togg, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

SİPARİŞLER TRUMORE ÜZERİNDEN ALINIYOR

Teknoloji ve Konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğinde 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğinde ise 1 milyon 718 bin liraya sipariş edilebiliyor. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşiyor.



#TOGG
#Kredi
#Faizsiz Kredi
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2024 bekçi alımı hangi illerde alım olacak, şartlar neler?